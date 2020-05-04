Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri korona virüs salgını nedeniyle 2019 yılının Kasım ayında askere alınan askerlerin terhis işlemlerini durdurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara, salgın nedeniyle asker alımlarının durması nedeniyle mevcut askerlerin terhis işlemlerinin uzatıldığını duyurmuştu. Terhis dönemi gelen askerler terhislerin ne zaman yapılacağını merak ediyordu.

Kasım dönemi askerlerinin terhis işlemlerine yönelik çalışmalara hızlandırıldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da normalleşme sürecinin gündeme gelmesinin ardından terhis işlemlerinin de yapılabileceği konuşuluyor.

Terhis ce celpler durdurulmuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker alımlarının durdurulması sonucunda askeriyedeki işlerin aksamamı için Kasım dönemi askerlerinin terhis işlemlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada asker alımlarının yapılmasının şu dönemde çok riskli olduğuna vurgu yapıldı.

Terhisler ne zaman başlayacak?

Söz konusu karar Cumhurbaşkanı kararı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2019 yılının Kasım ayında askere alınanların terhis işlemleri 15 Nisan tarihinde 1 ay ertelenmişti. Normalleşme süreci de göz önüne alındığında virüsün çok büyük bir artışa neden olmaması halinde 15 Mayıs tarihinde askerlerin terhis işlemlerinin yapılması hedefleniyor.

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