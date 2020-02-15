Askerlik seferberlik göreviniz var mı? Seferberlik görev emri sorgulama ekranı

Daha önce TSK bünyesinde askerliğini yapan vatandaşlar, seferberlik ilanıyla silah altına görev emriyle alınabilmektedir. Askerliğini yapmış ve tezkeresini almış olan vatandaşlar sefer görev emri sorgulamalarının nasıl yapıldığını merak etmeye başladı.

Sefer görev emri çok sayıda vatandaşın araştırdığı konu başlıkları arasında bulunuyor. e-Devlet Personel Sefer Görev Emri Sorgulama yapmak isteyenler bağlantıyla sefer görev emirlerini sorgulayabiliyorlar. E-Devlet Personel Sefer Görev Emri sorgulama detayları belli oldu.

Sefer Görev Emri nedir?

Sefer Görev Emri nasıl sorgulanır?

Sefer Görev Emri, daha önce askerliğini yapmış kişilerin milli seferberlik halinde askerliğe çağırılmasıdır. Sefer Görev Emri konusuna ilişkin duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.

Seferberlik söz konusu olduğunda silah altına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden yapabilirler. Görev emri için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi yazmanız yeterli olacaktır. https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama adresinden sorgulama yapabilirsiniz.

Hastalığı olanlar sefer görev emri çıkması halinde ne yapmalıdır?

Askerlik Şubesi başkanlığına başvuru yaparak hastalığınızı beyan etmeniz durumunda, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu en yakın yetkili Sağlık Kurulu’na sevkiniz yapılır. Sağlık Kurullları’nın yapmış olduğu muayeneyle ‘’Yedek Subay/Astsubaylar’’ için TSK’da görev yapamaz, ‘’Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’ ‘’Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir’’, ‘’Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz’’ raporu almışsanız SGE’niz iptal edilir.

Aynı aileden iki erkek kardeş sefer görev emri alabilir mi?

Askerliğini yaptıktan sonra yedeğe alınmış personel ve SGE’nin iptalini gerektiren şartlarda mazeretler bulunmadığı müddetçe seferberlik mevzuatı gereğince sefer planlamasına alınır. Bu sebeple ailenin birden fazla verdine de Sefer Görev Emri verilebilmektedir.