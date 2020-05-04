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Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama

Koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin terhis süresi 1 ay uzatıldı. Askerlik yerleri nasıl sorgulanır, askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ancak yeni asker alımları için bir açıklama yapılmadı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:56
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama

Koronavirüs salgınından dolayı celp ve sevk işlemleri ikinci bir karara kadar ertelenirken askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz bir karar yayımlanmadı. Askerlik yeri sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Ne Zaman Terhis Olunacak?

1 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında askere giden kişilerin terhis sürelerinin 1 ay uzatıldığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte belli tarihler arasında askere alınan kişilerin terhissinin 1 ay uzadığı açıklandı. Bu karar 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nun 5. maddesi esas alınarak hayata geçirildi. 

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 18:56
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