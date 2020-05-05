Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları

Askerden firar etmenin cezası Askeralma kanununun 7179 sayılı kanununda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre askerden firar etme, kaçmanın cezalarını sizler için derledik. Ancak askerden firar etmenin birçok yolu olduğu gibi birçok cezası da vardı.

Firar ve hava değişimi/ izin tecavüzü

Söz konusu kanunun 30. Maddesinde izin tecavüzü hakkında kanuna yer verilmiştir. Hava değişimi ve firar söz konusu olduğunda ilk olarak yetkili komutan izin süresinin bitmesinin ardından kanun hükümlerine dayanarak dosyayı yetkili Cumhuriyet savcılığına gönderir.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı çıkarılan firariler yakalanıncaya kadar kolluk kuvvetlerince aranır. Yakalanan kişiler adli makama teslim edilir ve adli makamın görüşleri doğrultusunda işlemler yapılır.

Haklarında yakalama kararı olan firarilerin kendi iradeleriyle birliklerine dönmeleri durumunda kolluk kuvvetler bu kişileri askerlik şubelerine teslim eder ve daha sonra birliklerine sevk edilir. Ancak bu kişiler yol ve iaşe bedeli ödenmez.

Kısa süreli firar veya izin süresinin geciktiren kişiler askerlik şubelerine gelir ve daha sonra birliklerine teslim edilir. Yine bu kişilere de yol ve iaşe ödemesi yapılmaz.

Askerden firar etmenin cezası nedir?

Askeralma kanununun 7179 sayılı maddesinde ‘Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü’ durumundaki yükümlülükler hakkında tanzim suç dosyası, suç için belirlenen sürenin bitmesinin ardından komutanın soruşturma izni vermesi halinde Cumhuriyet savcılıklarına gönderilir.

Söz konusu kanuna göre bir kişi askerden firar etmesi halinde komutanı o kişi hakkında firar etmiştir diyerek dosya açması halinde yakalama kararı çıkarılır. Yakalama kararı çıkarılan kişi kolluk kuvvetlerinde aranmaya başlanır. Kolluk kuvvetlerinde yakalanan kişi hakkında karar adli makamlarca verilir. Ancak kişi hakkında resmi makamların vermiş olduğu bir yakalama kararı yoksa kişi birliğine teslim edilir.

Buradaki önemli nokta adli makamlara sizin firar ettiğinize dair bir dosya gönderilmesidir. Ancak sizinle ilgili yakalama kararı yoksa firar eden kişiyi askerlik şubelerine oradan da birliğine götürürler.

Firari hakkında dli makamlar yakalama kararı çıkarırsa yakalandıktan sonra ceza verecek kurum yine adli kurumlardır. Ancak dediğimiz gibi adli makamların yakalama karar çıkarmadığı kişiler birliklerine getirilir ve burada komutanlar ceza verebilir.

Hava değişiminden geç dönmenin cezası nedir?

Adli makamlarca hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak teslim olan kişiler birliklerine teslim edilir ancak bu kişilere yol ve iaşe bedeli ödenmez.

Hava değişimi ve firar/ izin tecavüzü yine 7179 sayılı kanunda belirtilmiştir. Bu gibi durumlarda da yine suç dosyası hazırlanır ve bu dosya izin süresinin bitmesinin ardından komutanlar tarafından Cumhuriyet savcılıklarına gönderilir. Savcılıkların bu işlemleri aynı zamanda askerlik şubelerine de aktarılır.

Bir asker hava değişime gider ve belirtilen sürede gelmezse komutan o asker hakkında suç dosyası hazırlar ve bu dosyayı savcılığa gönderir. Savcılığa giden dosyanın ardından kişi hakkında yakalama kararı çıkar.

Bu durumda firari kolluk kuvvetlerince aranır ve yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilir. Firari hakkında ceza verecek olan adli makamlardır. Eğer kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kişi hakkında adli yakalama kararı yoksa firari birliğine getirilir. Ancak bu kişilere yol ve iaşe bedeli verilmez. Bunun dışında kişi kendi isteğiyle teslim olursa hakkında adli yakalama kararı çıksa dahi adli makamlarca birliğine teslim edilir. Birliğe teslim edilen firariye yol ve iaşe bedeli ödenmez.

İzne gidip izinden geç dönmenin cezası nedir?

7179 sayılı kanunda izne gidip izinden geç gelme durumu hakkında da maddelere yer verilmiştir. Buna göre bir kişi izi süresi içinde birliğine dönmezse bu kişi hakkında komutan dosya hazırlar, hazırlanan dosya Cumhuriyet savcılıklarına gönderilir ve savcılık bu kişi hakkında yakalama kararı çıkarılır. Bu maddeye göre kişi izin süresinin bitmesinin ardından teslim olması halinde hakkında işlem yapılmaz ancak firariye yol ve iaşe bedeli ödenmez. Hakkında yakalama kararı çıkan kişi kolluk kuvvetlerince yakalanırsa adli makama götürülür ancak firari hakkında adli yakalama kararı çıkarılmazsa kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine götürülür ve buradan sonrada birliklerine teslim edilir.

Kişi kendi isteği doğrultusunda birliğine teslim olacaksa direk olarak birliğine gidebilir ve burada komutanlarca bir karar verilecektir. Ancak kişi hakkında adli yakalama kararı çıkmışsa kişi hakkında cezayı adli makamlar verir.

1-2 günlük geç dönme durumlarında ciddi bir ceza verilmiyor ancak birliğinizde komutanlar tarafından verilecek cezalar nedeniyle bu durumdan kaçınmaya çalışın.

Askerlik hizmetinden sayılan süreler

Yine 7179 sayılı kanunda askerlik süresi olarak sayılan durumlara da yer verilmiştir. Bu durumlar şu şekildedir:

Sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide geçen süreler,

Yargılama sonucu beraat eden kişilerin gözaltı ve tutukluluk süreleri,

Terörle mücadele görevi sırasında kaçırılma veya kaybolma gibi durumların oluşması halinde olay komutanlarca incelenir ve kusur bulunmaması halinde görev süresi içerisinde sayılır.

Askerlik hizmetinden sayılmayan süreler

7179 sayılı kanunda askerlik süresine dahil olmayan durumlar şu şekildedir:

Firar, hava değişimi/ izin tecavüzü ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerinde geçen süreler,

Mahkemelerin hapis cezasına hükmetmeleri durumda geçen süreler.

6413 sayılı kanunda belirtilen disiplin cezaları,

Askerliğe elverişli hale getirmeye çalışan veya getirtmeye teşebbüs eden kişilere mahkeme kararı ile sabit olan yargılanma süresinde ortaya çıkan rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı tespit edilen kişilerin istirahat süreleri askerlik hizmeti süresinden sayılmaz.

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