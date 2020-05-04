Asteğmen nasıl olunur? Askerde Asteğmen olma şartları nelerdir?

Askerlik yaşın gelen bütün TC vatandaşı erkekler, er yada asteğmen rütbelerinde vazifelerini gerçekleştirmek için askere gitmelidir. Asteğmen olarak alınacak kişiler için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler asteğmenlik için göreve alınmaktadır.

Lisans Mezunu Olma Şartı

Asteğmen olacak kişilerin en az 4 senelik bir lisans bölümünü tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca 4 senelik fakültesinden mezun olan kişilerin not ortalamasının da 3 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Asteğmen alımları TSK’nın kadrolarındaki duruma göre yapılmaktadır. Asteğmen olacak kişiler başvurularında verilen formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalıdır.

Asteğmen Nasıl Olunur?

Kısa Dönem Asteğmen Olma Şartları

Asteğmen olabilmek için 4 yıllık bir lisans bölümünden 3 veya daha fazla not ortalamasıyla mezun olmak gerekmektedir. Alımlarda lisans bölümlerinin ne olduğuna bakılmamaktadır. Asteğmen seçilirken kura çekilmektedir ve asteğmenler 12 ay askerlik yapmaktadır. Ayrıca askerlik sona erdikten sonra bu kişilerin asteğmen olarak göreve devam etmesi mümkün değildir.

Önceki sistemde asteğmen seçmek için sınav yapılıyordu. Ancak daha sonra bu uygulama kaldırıldı ve asteğmenler kura çekilişiyle belli olmaya başladı. Asteğmen olarak görev alacak kişiler, bu taleplerini askerlik şubelerine belirtmelidir.

Asteğmen alımları TSK’nın ihtiyacına göre yapılmaktadır. Ayrıca adayların kilo ve boy oranlarına bakılmaktadır.

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