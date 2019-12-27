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Atiye ne demektir? Atiye ismi hakkında bilgiler

Türkiye’de birçok ismin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Atiye ismi de bu isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Atiye ne demektir? Atiye ismi hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

27 Aralık 2019 Cuma 00:43
Atiye ne demektir? Atiye ismi hakkında bilgiler

Anlamı merak edilen isimlerden birisi olarak karşımıza çıkan Atiye ismi Arapçadan gelmektedir. Kız çocuklarına koyulan ismin renk sembolü pembe ve harf sayısı beştir. Atiye ismi Kuran’da geçen isimlerden birisidir.

Atiye ismi, ihsan, lütuf, bağışlama, armağan ve istikbal anlamlarına gelmektedir.

İsim analizine bakacak olursak, Atiye ismine sahip kişiler atılgan, enerjik, kırılgan, duygularını belli etmekte zorlanan ve sıkıntılarla mücadele eden karakter özelliklerine sahiptirler.

Atiye isminin numerolojisi tüm harflerin denk geldiği sayıların toplamıyla bulunmaktadır. Atiye isminin numerolojisi 1+24+12+28+6 nın toplamı olan 61’e denk gelir.

Atiye isminin kader sayısı  hesaplanırken aşağıda bulunan tablo kullanılır.

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Atiye isminin kader sayısı = 1+2+9+7+5 =24 = 2+4 =6 eder. Kader sayısını hesaplayan kişiler soyadlarını da hesaplamalıdırlar.

Kader sayısı 6 olan kimseler şu özelliklere sahiptir :

Aşk insanıdır ve sorumluluklarının farkındadır. Anlayışlıdır ve her şeye karışır. Aşık olduğu kadar kıskançtır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Güvenilir, koruyucu ve sağlam kişiliğe sahiptir. Sevdiği için her şeyi yapar. Fedakarlıktan kaçınmaz.

Atiye İsmine Akrostiş

Alları giyip de gel

Tatlı dilleri al da gel

İsimsiz şiirler yaz da gel

Yollarına çiçekler dök de gel

Ezberleri bozan bir aşkla gel..

Atiye isminin çocuklara koyulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Türkiye’de Atiye ismini kullanan ünlü olarak Atiye Deniz isimli, sanatçı karşımıza çıkmaktadır.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:43
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