Atm kartımı yuttu ne yapabilirim, nereye başvurmalıyım?

Günümüzde vatandaşlar tarafından en sık kullanılan bankacılık hizmetlerinden biri de banka kartlarıdır. Banka kartları ve kredi kartları ATM’ler üzerinden kullanılabilmektedir. Kimi zamanlarda ise bu ATM’ler üzerinden yapılan işlemler sırasında vatandaşların kartları ATM içinde kalabilmektedir.

Bu duruma kimi zaman ATM’lerin yazılımsal birtakım sorunları neden olabilirken kimi zamanlarda da kullanıcıların kartları ile ilgili problemler sebep olabilmektedir. Buna bir önek olarak kartların kullanım tarihlerinin geçmiş olması ya da şifrenin art arda yanlış girilmesi gibi durumlar gösterilebilmektedir.

ATM’ler Neden Kartları Yutar?

ATM’lerin arıza yapması

Kartın şifresinin yanlış olarak üst üste girilmesi

Kartın borcunun ödenmemesinden ötürü iptal edilmesi

Karttaki Son kullanma tarihinin geçmesi

Dolandırıcılık yapılması amacıyla ATM içeriğinin değiştirilmesi

Kartla ilgili kayıp ihbarının yapılmış olması

ATM’nin Yuttuğu Kart Nasıl Geri Alınır?

Yukarıdaki kısımda belirttiğimiz gibi ATM’lerin kartları yutmasında farklı nedenler olabilmektedir. Aşağıdaki kısımda ATM’ler tarafından kartların yutulmasına neden olabilecek durumların tümü yer almaktadır.

ATM’lerin kartları yutması durumunda farklı yöntemler izlenebilmektedir. Öncelikle banka şubelerinin önünde yer alan ATM’lerden birinde bu durumun gerçekleşmesi halinde mesai saatleri içinde bankanın güvenlik görevlisi ile iletişime geçerek sorun çözülebilmektedir. Ancak bu durumun mesai saatleri dışında gerçekleşmesi halinde ATM önünden ayrılmadan müşteri hizmetlerinin aranması ve sonrasında kartın sahibinin eline geçene kadar bloke edilmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kartın başka birilerinin eline geçse bile işlem yapmaları engellenmektedir.

ATM Kartı Yuttuğunda Kart Nasıl İptal Edilir?

ATM’lerin kartı yutması durumunda hemen kartın bloke edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü niyetli insanlar kartı ele geçirdiklerinde izinsiz harcama yapabilmektedirler. Bu bağlamda kartların iptal edilmesi ya da geçici bloke konulması gerekmektedir. Kartların bloke ve iptal işlemlerinin tamamı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden gerekli güvenlik sorularının yanıtlanması ile mümkün olmaktadır.

ATM Kartı Yuttuğunda Karta Ne Olur?

ATM’lerin kartları yutmaları durumunda bu kartlar ATM’nin özel yapılmış bir bölümünde tutulmaktadır. Son teknoloji ile yapılmış olan bu cihazlar aynı zamanda yutulan paralar için de aynı işlemi gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda kartların ya da paraların herhangi bir sorundan kaynaklı olarak yutulduğunun tespit edilmesi durumunda ATM’nin içindeki beyin bilgileri de teyit edilerek müşterilere geri iade edilmektedir. Müşterilerin para ya da kartlarını teslim almalarından önce banka kapsamında bazı işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak sahibi tarafından iptal edilen bir kartın ATM tarafından yutulması durumunda bu kart ATM içerisinde imha edilmektedir. İmha işlemi sonrasında kartın parçaları yine kullanıcıya geri verilmektedir.