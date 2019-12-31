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ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri

Bankalar tarafından müşterilerine özel sağlanan, bankamatiklerden kartsız para çekme yöntemi bulunmaktadır. Bankamatikten para çekme işlemini sıkca kullanan kullanıcıların son dönemlerde merak ettiği sorulardan birisi ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Sorusu o ldu. İşte merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde.

31 Aralık 2019 Salı 11:41
ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri

ATM’lerden para çeken insanlar, kartsız işlem sistemini kullanarak para çekileceğini bilmemektedir. Kartsız para çekme işlemi çok basit bir işlemdir. Haberimizin içeriğinde Kartsız ATM’den Para Çekme Nasıl Yapılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Bankalar tarafından, kullanıcılarına özel sağladığı kolaylıklardan biri olan ATM üzerinden para çekme işlemidir. ATM’ler üzerinden kart kullanmadan para çekme özelliğini çoğu kullanıcı bilmemektedir ve kartları yanlarında bulunmadığı taktirde para çekme işlemi yapmazlar. Ancak ATM’ler üzerinden kartsız para çekmek mümkündür.

KARTSIZ ATM’DEN PARA ÇEKME NASIL YAPILIR?

ATM'lerden kartsız para çekme

Çok basit bir işlem olan kart kullanmadan para çekme işlemi, kolay olmakla birlikte son derece güvenli bir işlemdir. Kartsız para çekmek isteyen banka müşterileri, ilk olarak bağlı oldukları bankanın mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirmelidir çünkü kartsız para çekmek için indirilen uygulamanın kullanılması gerekiyor.

Kartsız para çekmek için gerekli olan işlemler şöyledir;

  • Birinci Adım

Banka müşterisi bağlı olduğu bankaya ait mobil uygulamayı uygulama mağazası üzerinden indirir.

  • İkinci Adım

Banka mobil uygulamasının indirilmesinin ardından ATM’ ye gidilir.

  • Üçüncü Adım

ATM ekranından kartsız işlem menüsüne girilir.

  • Dördüncü Adım

Ekrana T.C. kimlik numarası, IBAN numarası ya da bankamatik numarasından birisi girilir.

  • Beşinci Adım

Üç seçenekten birisinin bilgisi girildikten sonra telefon numarası bilgisi girilerek para çekmek mümkün olacaktır.

KARTSIZ ATM’DEN PARA ÇEKMENİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Kartsız işlem kullanımı

Kart kullanmadan para çekmenin çok avantajı vardır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi olan, haf-ftanın 5 günü 24 saati boyunca yapılabilmesidir. Kartsız para çekmenin diğer bir artısı da kullanıcılar işyerlerinden para çekme, gönderme gibi işlemlerini hızlıca yapabilirler.

Kartsız olarak ATM’lerden para çekme özelliğinin yanı sıra, para yatırma, havale, eft gönderme, cep telefonuna kontör yükleme, altın alma, döviz alma, döviz bozdurma ve fatura ödeme gibi işlemler de kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Kartsız olarak hesabınıza girebilmeniz için TC kimlik numarası, Iban numarası veya bankamatik numarası bilgilerinizden birini yazmanız yeterli olacaktır.

KARTSIZ ATM’LERDEN PARA ÇEKME İŞLEMİ İÇİN VERİLEN UYGULAMALAR HANGİLERİDİR?

Kartsız para çekme işlemi

Kart kullanmadan ATM’lerden para çekmek için bankalar tarafından müşterilerine sağlanan bazı uygulamalar mevcuttur. Sağlanan bu uygulamaları kullanarak para çekme işleminizi kartsız bir şekilde yapabilirsiniz. Kartsız ATM’den para çekme işlemi için izin verilen uygulamalar şöyledir;

  • Karekod: Karekod uygulaması cep telefonuna indirilerek ATM üzerinden kod okutulması şeklinde kolayca kullanılabilir.
  • Biyokimlik: Biyokimlik uygulaması ile parmak damar haritasını banka sistemine kayıt ettiren müşteriler kartsız işlem yapabilirler.
  • Mobil İmza: banka müşterileri banka sistemine tanımlamış oldukları mobil imza sayesinde kartsız para çekme ve diğer bankacılık işlemlerini yapma hakkına sahip olacaktır.
  • Cep Anahtar: Cep anahtar uygulamasının cep telefonuna indirilmesinin ardından uygulama üzerinden kartsız ATM’den para çekmek mümkün olacaktır.
Son Güncelleme: 31.12.2019 11:41
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