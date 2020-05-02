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AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınından dolayı birçok işyeri kapatılmıştı. Vatandaşlarımız ve işletmeciler AVM, kafe, bar, restoran, spor salonları, kuaför ve çay bahçeleri ne zaman açılacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:02
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı AVM, kafe, bar, restoran, spor salonları, kuaför ve çay bahçeleri gibi mekanlar kapatılmıştı. Salgında yeni bir sürece girildi. Dünya genelinde yavaş yavaş normalleşme adımları atılırken ülkemizdeki vatandaşlarımız ve işletmeciler AVM, kafe, bar, restoran, spor salonları, kuaför ve çay bahçeleri ne zaman açılacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar…

Koronavirüs salgınından etkilenen tüm dünya ülkeleri yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başladı. Ülkemiz de normalleşmeyi gündemine alan ülkeler arasında yer alıyor. Virüsün etkisini kaybettiği Türkiye’de normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bundan dolayı vatandaşlarımız ve işletmeciler AVM, kafe, bar, restoran, spor salonları, kuaför ve çay bahçeleri ne zaman açılacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler…

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu dönemde aşı daha bulunamamışken bazı ülkeler virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarında azalmalar meydana gelmeye başladı. Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı küresel bir krizin kapıda olması, tüm ülkeleri virüsle birlikte yaşamaya itiyor. Uzmanlar sürecin sonunda yeni bir dünya düzeninin kurulacağını söylüyor.

Ülkemizde de vaka ve ölüm sayılarında azalış yaşanmaya devam ediyor. Bundan dolayı yetkili makamlarımız normalleşme için takvim oluşturmaya başladı. Ülkemizde fabrikalar çoktan üretim yapmaya başladı. Çok yakında kademeli olarak AVM, kafe, bar, restoran, spor salonları, kuaför ve çay bahçeleri de hizmet vermeye başlayacak. Normalleşmenin ilk adımları Mayıs ayında atılacak.

Normalleşme takvimine göre konser, tiyatro gibi geniş katılımlı etkinlikler henüz takvime giremezken, oteller sınırlı sayıda müşteriyle kademeli olarak açılacak. Camiler de kapsam dışında tutuldu. Bahçelerin kademeli olarak sınırlı sayıda insan şartıyla açılması planlanıyor. Restoran ve kafeler de açılacak ancak bazı kısıtlamalar uygulanacak. Tüm restoran ve kafelerde sosyal mesafe kurallarına uymaları istenecek. Çalışanlara da eğitim verilecek. En çok merak edilen kuaförler, berberler ve güzellik salonları da normalleşme takvimine alındı. Bu işletmelerin Mayıs ayı ortalarında açılmaları planlanıyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:02
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