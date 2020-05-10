AVM'ler açılıyor ama bir çok mağaza kapalı!

11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakalarının yayılmasının önüne geçebilmek için mart ayı içinde kapılarını tamamen kapatan AVM'ler normalleşme sürecine geçiş ile beraber tekrardan 11 Mayıs tarihiden itibaren kapılarını hijen kuralları ve tedbirlere sık sıkı uymak şartıyla açıyorlar.

Bu kapsamda AVM'nin giriş kapısına maskesiz giriş yapılamayacağı uyarısı asılırken, gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülecek. Bunların yanı sıra koridorlara sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uyarılar yerleştirildi, yemek katındaki tüm masa ve sandalyeler kaldırıldı, AVM içine koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler asıldı.

Tuvaletlerin kapıları, temassız çalışmaya başlarken, lavabolar birer boşluk bırakılacak şekilde ayarlandı. AVM içinde temizlik için 'dezenfeksiyon ekibi' kuruldu, asansör ve yürüyen merdivenler, sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi.

Diğer yandan AVM'lerin hepsi 11 Mayıs tarihinden itiraben kapılarını müşterilerine açsa bile AVM içerisindeki bir çok mağazanın koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması beklenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 17:19