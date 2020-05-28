AVM'lerde yeni dönem! Asansör çağırmaya pedal uygulaması, Hava temizlemeye ise NASA sistemi

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Alışveriş merkezleri normallşeme sürecinde alınan yeni bir kararla tekrar faaliyetlerine başladı. AVM'lerin açılması öncesinde salgından korunmak için bir çok önlemler alınırken İstambul'da Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçileri için "sıfır risk" prensibiyle bir hazırlık yaptıklarını açıkladı.

1 Haziran günü kapılarını tekrar ziyaretçilerine açacak olan iki alışveriş merkezi için alınan önlemler hakkında bilgi veren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nı sunduğu önlemlerin yanı sıra ziyaretçiler için bazı ek önlemler aldıklarını belirtti. Durusoy, konuşmasında “Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM’leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

AVM'LERDEKİ HAVA NASA SİSTEMİ İLE TEMİZLENECEK

AVM'lerde havalandırma sistemlerinin nasıl çalışacapı merak konusuyken Gökşin Durusoy halk sağlığını ön planda tuttuklarını ve dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli inceleyerek bunları uygulamaya aldıklarını söyledi. AVM'lerin içindeki havalandırma sisteminin yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulduğuna dikkat çeken Durusoy, “ Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirmenin yanısıra NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD’den getiriliyor. Ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak bu cihazlar; havalandırma santrallerine ve asansörlere kurulacak. Böylelikle hem Akasya’da hem de Akbatı’da, ortak alanlarda herkes bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında korunmuş olacak.” diye konuştu.

ASANSÖR AYAK PEDALIYLA ÇAĞIRILACAK

AVM'lerde uygulanacak olan yeni önlemler içerisinde asansörlerin ayak pedalları ile kontrol edilebilmesinin yer aldığını söyleyen Durusoy, “Asansörleri belli bir süre için sadece engelli,hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız ve en fazla 2 kişi olabilecek. Bununla birlikte ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek bir düzenleme yaptık ve ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek” dedi.

YÜRÜYEN MERDİVENLER UV IŞINLARLA TEMİZLENECEK

Yürüyen merdivenlerin el bantlarının en çok tema edilen bölgeler olduğunu kaydeden Durusoy, “El bantlarının hijyenine çok önem veriyoruz. Eskiden bunları kimyasallarla temizlerdik şimdi ise yeni bir yatırımla yürüyen merdiven bantların içine UV ışınlar koyduk. Bu ışınla o bantlar da sürekli dezenfekte edilir durumda olacak. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin ‘üç basamak mesafe’ kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu” diye konuştu.

Yeni düzenlemelere göre tedbirlerin ziyaretçinin alışveriş merkezine girişinden itibaren başladığını hatırlatan Durusoy, “Giriş kapılarında termal kameralar kullanıyoruz. Ziyaretçilerin ateşlerini temasta bulunmadan ölçüyoruz dolayısıyla 38 derecenin üzerinde ateşi olan ziyaretçilerimizi içeri alamıyoruz. Maske zorunluluğumuz var. Maske takmayan ziyaretçilerimizi içeriye kabul edemiyoruz. Tuvaletlerde an itibariyle kaç insan olduğunu sayıyoruz, ekranlara yansıtıyoruz ve belli bir sayının üzerindeyse diğer tuvaletlere yönlendiriyoruz. Ayrıca; Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için Akbatı ve Akasya’da ‘Özel Hijyen Ekipleri’ görevlendirildi. Sıfır risk politikası ve halk sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak.” dedi.