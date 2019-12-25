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Avukatın etek boyunu kısa bulan hakime 7 yıl hapis istemi

Görülen bir dava sırasında avukat Tuğçe Çetin'in giydiği eteğin boyunu kısa bulan hakim Mehmet Yoylu hakkında düzenlenen iddianamede hakim Yoylu'ya 3 yıldan 7 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:53
Avukatın etek boyunu kısa bulan hakime 7 yıl hapis istemi

Avukat Tuğçe Çetin, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir davada müvekkilini savunmak için ayağa kalktığı anda hakim Mehmet Yoylu tarafından etek boyunun kısa olduğu söylenmişti. Hakim Yoylu, aunı gün başka bir mahkeme salonunda kulağında küpe olan bir avukat Dorukcan Davutoğlu’na 'Er kişiye küpe takmak yakışmaz' diye çıkışmıştı.

Daha sonra tedbiren görevinden uzaklaştırılan hakim Yoylu, HSK kararıyla 24 Ekim’de tekrar görevine iade edilmiş ve savunmasında yargı çalışanı olduğunu ve mevzuatlara önem verdiği için olay günü avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söylemişti.

Bu olaylar üzerine Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame düzenlendi. İddianameye göre 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' gerekçe gösterilerek hakim Yoylu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Son Güncelleme: 25.12.2019 12:53
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