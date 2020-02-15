Axess fatura talimatı ver anında 100 TL Chip Para kazan kampanyası

Türkiye’nin en büyük banka kuruluşlarından biri Akbank’tır. Ayrıca Akbank dijital bankacılığın öncülerinden biridir. Akbank’ın en çok kullanılan kart uygulaması Axess karttır. Bankada Axess kart kullanıcılarına özel kampanyalar düzenlemektedir. Axess kart kullanıcılarına sunulan son kampanya ise Chip Para kampanyasıdır.
Axess kredi kartı kullanan kişilere Akbank’ın sunduğu avantajlara bir yenisi daha eklendi. Banka Axess kart kullanıcılarına otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde 100 TL Chip Para verecek.
Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kazan kampanyası nedir?
Akbank’ın Axess kart kullanıcılara yaptığı son kampanya fatura talimatına 100 TL kampanyasıdır. Kampanya kapsamında Axess kart kullanıcıları faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek ödemeleri halinde banka kart kullanıcılarına 100 TL kazanma fırsatı verecek.
Akbank’ın Axess kartlılara özel bu kampanyası Şubat ayında müşterilere sunuldu. Kampanyada müşterilere verdikleri her fatura için belli miktarda para puan veriliyor. Axess kart kullanıcılarının yararlanabildiği kampanyada ne kadar fatura otomatik ödemeye verilirse kazanılan Chip Para’da ona göre artmaktadır.
Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kampanyasından nasıl yararlanılır?
Bankanın fatura talimatı ver anında 100 TL kazan adıyla duyurduğu kampanyanın detayları şu şekildedir:
- 1 yeni fatura için 15 TL hediye
- 3 yeni fatura için 50 TL hediye
- 6 ve daha fazla hediye fatura için 100 TL
Axess kart kullanıcıları verdikleri her otomatik ödeme için Chip Para kazıyor. Otomatik ödemeye verilen fatura sayısı artıkça ödenen miktar 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. Verilen Chip Paralar Axess kartın anlaşmalı olduğu her yerde kullanılabiliyor.
Axess fatura otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?
Axess kart kullanıcıları otomatik ödeme talimatı vererek hediye Chip para kazanabilir. Otomatik ödeme talimatı vermenin farklı yolları vardır. Bu yollar;
- Akbank Direkt intenet üzerinde otomatik fatura talimatı vermek,
- Akbank telefon bankacılığı üzerinden otomatik fatura talimatı vermek,
- Akbank şubeleri üzerinden otomatik fatura talimatı vermek, şeklindedir.
Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kazan kampanyası detayları nelerdir?
Akbank’ın Axess kart kullanıcılarına sunduğu otomatik fatura talimatı verenlere 100 TL Chip Para kampanyasına ilgi büyük oldu. Axess kart kullanıcıları kampanya detaylarını merak ediyor. Akbank’ın 100 TL Chip Para kazandıran otomatik ödeme ver kampanyasının detayları şu şekildedir:
- Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyasından yararlanmak için Axess, Axess exi26 ve Free kredi kartlarından birisini kullanmak gerekir.
- Kampanya kapsamında Şubat ayı içerisinde otomatik fatura ödeme talimatı vermek gerekmektedir.
- Kampanyada yararlanacak olan kart kullanıcılarının birden fazla kredi kartı varsa, en az bir talimatın Axess ya da Free kartta olması gerekir.
- Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyasından verilecek olan Chip paralar, otomatik ödemeye verilen fatura sayısına göre belirlenir.
- Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyası müşteri bazlıdır. Şubat ayı içerisinde verilen otomatik ödeme talimatlarına en fazla 100 TL chip para verilir.
- Kampanyadan kazanılan chip paralar 2 Mart 2020 tarihine kadar karta tanımlanmış olur.
- Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyası sadece yeni talimatlar için geçerlidir. Var olan talimatların iptal edilerek yeniden verilmesi durumunda hediye kazanılmaz.
- Hesaptan verilen talimatlar kampanyaya dahil değildir.
- Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyasından ödül kazanan kart kullanıcılarının otomatik ödemeyi 6 ay iptal etmemesi gerekir. İptal durumunda verilen ödül geri çekilecektir.
- Kampanyaya katılacak olan kart kullanıcılarının SMS ile başvuruda bulunması gerekir.
- Katılım SMS’ i kullanıcıların kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.
- Akbank, Axess Fatura Talimatı Ver Anında 100 TL Kazan kampanyası ile ilgili her türlü durdurma ya da değiştirme hakkına sahiptir.