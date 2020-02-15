Axess fatura talimatı ver anında 100 TL Chip Para kazan kampanyası

Türkiye’nin en büyük banka kuruluşlarından biri Akbank’tır. Ayrıca Akbank dijital bankacılığın öncülerinden biridir. Akbank’ın en çok kullanılan kart uygulaması Axess karttır. Bankada Axess kart kullanıcılarına özel kampanyalar düzenlemektedir. Axess kart kullanıcılarına sunulan son kampanya ise Chip Para kampanyasıdır.

Axess kredi kartı kullanan kişilere Akbank’ın sunduğu avantajlara bir yenisi daha eklendi. Banka Axess kart kullanıcılarına otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde 100 TL Chip Para verecek.

Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kazan kampanyası nedir?

Akbank’ın Axess kart kullanıcılara yaptığı son kampanya fatura talimatına 100 TL kampanyasıdır. Kampanya kapsamında Axess kart kullanıcıları faturalarını otomatik ödeme talimatı vererek ödemeleri halinde banka kart kullanıcılarına 100 TL kazanma fırsatı verecek.

Akbank’ın Axess kartlılara özel bu kampanyası Şubat ayında müşterilere sunuldu. Kampanyada müşterilere verdikleri her fatura için belli miktarda para puan veriliyor. Axess kart kullanıcılarının yararlanabildiği kampanyada ne kadar fatura otomatik ödemeye verilirse kazanılan Chip Para’da ona göre artmaktadır.

Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kampanyasından nasıl yararlanılır?

Akbank’ın Axess kart kullanıcılarına sunduğu 100 TL hediye para kampanyasına SMS yoluyla başvuruluyor. Axess kart kullanıcıları FATURAC yazıp 4566’ya kısa mesaj göndererek kampanyaya katılabiliyor. Ayrıca otomatik ödeme verilen her fatura için ödenecek hediye para miktarı da artıyor.

Bankanın fatura talimatı ver anında 100 TL kazan adıyla duyurduğu kampanyanın detayları şu şekildedir:

1 yeni fatura için 15 TL hediye

3 yeni fatura için 50 TL hediye

6 ve daha fazla hediye fatura için 100 TL

Axess kart kullanıcıları verdikleri her otomatik ödeme için Chip Para kazıyor. Otomatik ödemeye verilen fatura sayısı artıkça ödenen miktar 100 TL’ye kadar çıkabiliyor. Verilen Chip Paralar Axess kartın anlaşmalı olduğu her yerde kullanılabiliyor.

Axess fatura otomatik ödeme talimatı nasıl verilir?

Axess kart kullanıcıları otomatik ödeme talimatı vererek hediye Chip para kazanabilir. Otomatik ödeme talimatı vermenin farklı yolları vardır. Bu yollar;

Akbank Direkt intenet üzerinde otomatik fatura talimatı vermek,

Akbank telefon bankacılığı üzerinden otomatik fatura talimatı vermek,

Akbank şubeleri üzerinden otomatik fatura talimatı vermek, şeklindedir.

Axess fatura talimatı ver anında 100 TL kazan kampanyası detayları nelerdir?

Akbank’ın Axess kart kullanıcılarına sunduğu otomatik fatura talimatı verenlere 100 TL Chip Para kampanyasına ilgi büyük oldu. Axess kart kullanıcıları kampanya detaylarını merak ediyor. Akbank’ın 100 TL Chip Para kazandıran otomatik ödeme ver kampanyasının detayları şu şekildedir: