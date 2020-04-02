Ayasofya müzesi sanal turu internet üzerinden faaliyete açıldı

Tüm dünyada olduğu gibi korona virüs ülkemizde de hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Bunun üzerine yetkililer vatandaşların evde vakit geçirmeleri için birçok sanal aktiviteyi hayata geçirdi. Hayata geçirilen aktivitelerden biri de müzelerin sanal ortama açılması oldu.

Şuana kadar müzelerin yanı sıra kütüphaneler, opera salonları ve buna benzer kültürel yerler intenete üzerinden ziyarete açıldı. Ziyarete açılan son yer ise Ayasofya oldu.

Ayasofya tarihçesi

Ayasofya dünya mimarlık tarihimizden bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış ve tüm ihtişamıyla tüm dünyanın ilgilisini çekmiştir.

Ayasofya Doğu Roma yani Bizans zamanında İstanbul’da yapılmış bir kilisedir. Kilisenin bulunduğu yerde 3 kez yapılmıştır. İlk yapıldığında Büyük Kilise adıyla duyurulmuştur. Bunun ardından 5. Yy’dan İstanbul’un fethine kadar olan zamanda Kutsal Bilgelik adıyla anılmıştır. Kiliseyi 360 yılında Konstantinos tarafından yaptırılmış ardından 2. Theodosis 415 yılında yeniden yaptırmıştır. Kilisenin halk ayaklanmaları sonucu yıkıldığı biliniyor.

Kiliseye şuan ki görünümü ise İmparator Justinianos döneminde mimar Anthemios ve İsidoros vermiştir. İnşa kayıtlarına bakıldığında iki baş mimarın yanında 100 mimarın çalıştığı ve her mimarın emrinde de 10 işçinin olduğu biliniyor. Yapımı ise 5 yıl 10 ay sürmüştür. Kilise 916 yılında ibadete açılmış 1543 yılında Fatih’in İstanbul’u fethetmesiyle cami olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra bina yenilenmiş ve güçlendirilerek korunmaya devam etmiştir. 16. Ve 17. Yy içerisine mihraplar, minber, vaaz kürsüsü yaptırılmıştır. Yapının dış cephesinde farklı yıllarda yapılan minareler, medrese, şadırvan, güneş saatleri eklenmiş ve Ayasofya Osmanlı döneminde günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Son olarak Ayasofya Mustafa Kemal ve Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline getirilmiştir. Ayasofya müzesini sanal ortamda görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.360tr.com/ayasofya-merdivenler-sanal-tur_957ea1b475_tr.html

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