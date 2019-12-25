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Babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Babalık izin günü süresi ve şartları

Babalık izni eşi doğum yapan kişilere verilen yasal bir izin olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Eşi doğum yapan ya da yapacak olan vatandaşlar babalık izin günü süresi ve şartları hakkında araştırmalar yapıyorlar…

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:43
Babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Babalık izin günü süresi ve şartları

Babalık izni eşi doğum yapan vatandaşlara verilen yasal bir izin olarak belirtilmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde doğum izni sadece annelere verilirken sonrasında yapılan değişiklikler ile 4A SSK bünyesinde olanlar, memurlar ve 4C kapsamında olan babalara da doğum izni verilmeye başlandı. Memurların babalık izinleri 657 sayılı Kanun bünyesinde düzenlemeye alınmıştır.

Babalık İzni Kaç Gündür?

Babalık izni SGK bünyesinde vatandaşlara verilen bir izindir. Memurların eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Ancak bu iznin alınabilmesi için annenin de doğum izni almış olması gerekmektedir.

Babalık izni hem kamu hem de özel sektörde yer alan kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Babalık izinleri resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde uzatılabilmektedir.

Babalık İzni İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Babalık izni alınabilmesi için sigortalı olan babaların izin dilekçelerini hazırlamaları ve başvurularını yapmaları gerekli olmaktadır. Başvuru yapılırken dilekçe ile beraber doğum belgesinin de teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belge ile dilekçenin iş yerine ve ilgili departmanlara verilmesi gerekmektedir.

Babalık izinleri annenin doğum yapmasından itibaren kullanılabilmektedir. Doğum belgesinde belirtilen tarihten sonra izin için başvuru yapılabilmektedir. Doğumdan önce babalık izni kullanılamamaktadır.

Babalık İzni Dilekçesi

Babalık izni için yazılacak olan dilekçede annenin doğum yaptığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilerin de dilekçe kapsamında yer alması gerekmektedir.

  • Babanın kimlik bilgileri (adı, soyadı, TC kimlik numarası vb.)
  • Babanın imzası,
  • Babalık izni için kullanılacak izin süresi (maksimum 10 gün)
  • İkametgah adresi,
  • İletişim numarası

Memurların Babalık İzni Kaç Gündür?

Memur olarak çalışan 4C kapsamındaki vatandaşlara babalık izinlerin 10 gündür. Memurların babalık izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bünyesinde düzenlenmiştir.

İşçilerin Babalık İzni Kaç Gündür?

İşçi olarak çalışmakta olan babaların babalık izinleri yasal olarak 5 gündür. Yeni baba olan işçiler İşçi Kanunu bünyesinde 5 gün ücretli şekilde izin yapabilmektedirler. Taşeron olarak çalışan işçiler de 4857 sayılı İş Kanunu bünyesinde 5 gün babalık izni yapabilmektedirler.

Bağkur Babalık İzni Kaç Gündür?

4B bünyesinde olanlar babalık izinlerini 2 gün olarak kullanabilmektedirler.

Bu bağlamda eşi doğum yapan Memurlar 10 gün, işçiler 5 gün ve sözleşmeli personeller ise 2 gün babalık izni kullanabilmektedirler.

Annelerin Doğum İzni Kaç Gündür?

Doğum yapan anneler için doğum izni alınabilmektedir. SGK bünyesinde verilen yasal bir hak olan doğum izinleri doğumdan önce ve doğumdan sonra ücretli şekilde verilmektedir. Bu bağlamda çalışan anneler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra da 8 hafta izin yapabilmektedirler.

Son Güncelleme: 25.12.2019 12:43
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