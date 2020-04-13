Bağdat Caddesi'nde evdekal kuralı geçerli değil! İnsan kalabalığı pes dedirtti

Korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ayrıca mücadelede en etkili yol olan evde kal kuralına rağmen İstanbul Bağdat caddesindeki insan kalabalığı görenlere pes dedirtti.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı. Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.