İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96399
ALTIN
373.035
DOLAR
6.7906
STERLİN
8.5096
EURO
7.4136

Bağdat Caddesi'nde evdekal kuralı geçerli değil! İnsan kalabalığı pes dedirtti

Korona virüs ile mücadelede en etkili yöntem olan evde kal kuralına uymayan İstanbul Bağdat caddesindeki insan kalabalığı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:06
Bağdat Caddesi'nde evdekal kuralı geçerli değil! İnsan kalabalığı pes dedirtti

Korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ayrıca mücadelede en etkili yol olan evde kal kuralına rağmen  İstanbul Bağdat caddesindeki insan kalabalığı görenlere pes dedirtti.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı. Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.  

Son Güncelleme: 13.04.2020 17:15
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEvdekalBağdat Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin turizm cenneti o şehirde korona'ya rastlanılmadı!
Türkiye'nin turizm cenneti o şehirde korona'ya rastlanılmadı!
Diyanet açıkladı: "Cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi"
Diyanet açıkladı: "Cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi"
Evdeki evcil hayvan kokusu nasıl geçer, giderilir?
Evdeki evcil hayvan kokusu nasıl geçer, giderilir?
Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK ve MİGROS marketleri açık olacak mı?
Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK ve MİGROS marketleri açık olacak mı?
Körfezdeki renk değişikliği deprem belirtisi mi?
Körfezdeki renk değişikliği deprem belirtisi mi?
Hava kirliliği korona ölümlerini tetikliyor!
Hava kirliliği korona ölümlerini tetikliyor!

Popüler Haberler

Gelin bohçası nedir? Gelin bohçasına neler koyulur, nasıl hazırlanır?
Borç kapatma kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2020 güncel bankalar ve faiz oranları listesi
Kanal D 2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor? Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt program günü değişti
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
Evde emekli maaşı nasıl alınır? PTT'nın evden emekli maaşı ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
2020 yılı fıtır sadakası kaç lira oldu? Fitre ne zaman, kimlere verilir?
6 Ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisini kullanım başvuru şartları ve başvuru adresleri
Yeni sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? Hangi tarihlerde ve saatlerde uygulanacak, neleri kapsayacak?
2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi değişti mi, sınav ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası paraları izole ederek piyasaya sürüyor!
Zoom konusunda teyit.org tarafından araştırma yapıldı. Zoom uygulaması güvenli mi, değil mi?
Hükümetten bayram için işsiz ve dar gelirli vatandaşlara 400TL bayram harçlığı
Hiç sosyal yardım almamış koronavirüs mağdurlarına yeni yardım programı!
Akbank konut kredisi taksitlerin üç aya kadar erteleme faizi ne kadar?
Banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredi ertelemeleri nasıl yapılır? Bankaların erteleme faizleri ve yeniden yapılandırma şartları
TRT 23 Nisan 2020 şenlikleri evden video gönderme nasıl yapılır?
Swap ne demek? SPK swap hamlesi ne anlama gelmektedir?
Eczaneler ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır?
MEB koronavirüs arası ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak?
Sahra hastanesi ne demektir, nedir? Sahra hastaneleri nerede, ne zaman kuruluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.