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Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?

Türkiye’de milyonlarca emekli bulunmaktadır. Emekliler bazı soruların cevabını merak etmektedir. Bu sorulardan bir tanesi de Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesinin nasıl yapılacağıdır. Peki, Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?

29 Aralık 2019 Pazar 18:19
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?

Türkiye’de üç farklı kurum tarafından emekli olunmaktadır. Bunlardan biri Bağkur, diğeri SSK, diğeri ise Emekli Sandığıdır. Yeni düzenlemeler ile birlikte bu üç kurum SGK kapsamında birleşerek tek çatı altına toplanıyor. Eğer 3 farklı kurumda da hizmet yılınız buluyorsa emeklilik başvurusundan önce mutlaka birleştirme yapmanız gerekmektedir.

SGK Hizmet Birleştirmesini Kimler Yapabilir?

SGK hizmet birleştirmesini hangi çalışanların yapabileceği araştırılmaktadır. SGK hizmet birleştirmesi yapmak için Emekli Sandığı, Bağkur veya SSK kurumlarının hangisinden emekli olduğunuzun bir önemi yoktur.  Eğer üçünde de hizmet yılınız varsa onları tek çatı altında toplayıp birleştirme şansına sahipsiniz. Böylece doldurmanız gereken prim gün sayısını tamamlayabilirsiniz.

SGK Hizmet Birleştirme Şartları

SGK hizmet birleştirmenin bazı şartları mevcuttur. Bu şartları karşılayan kişiler SGK hizmet birleştirmesini başarılı bir şekilde yapabilirler. Şartlar şu şekildedir:

-Birleştirme başvurusunun emekli olmadan en az 6 ay önce başlatılmış olması

-Başvurudan önce geçmişe dönük prim borçlarının olmaması

-SGK Hizmet birleştirme emekli olacak kişi tarafından şahsen yapılmalıdır.

-Emekli olan kişilerin geri dönük olarak SGK birleştirmesi yapması mümkün değildir.

-Fiziksel engele sahip olanlar vekalet ile başvurusu başkasına yaptırma şansına sahipler.

Birleştirme başvurusu esnasında bir yıl 365 gün yerine 360 gün olarak kabul edilir. Her çalışma ayı ise 30 olarak baz alınır.

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Bağkur ve SSK birleştirmesi yapmak için işlemler son derece basittir. Birleştirme yapmadan önce yukarıdaki şartlara dikkat edilmelidir. Başvuru yapmak için farklı altenatifler bulunur. Öncelikle çalışan kişi bağlı olduğu SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı kurumlarına başvurabilir. Başvurudan sonra e-devlet sayesinde SGK çatısı altındaki hizmet birleştirme durumundan başvurunuzu takip edebilirsiniz. Bir diğer başvuru yöntemi ise Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuş özel sandıklara gitmektir.

SGK Hizmet Birleştirme Başvurumu Nasıl Takip Edilir?

SGK Hizmet birleştirme başvurusu bağlı olunan kuruma yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru takibini sorgulanabilir. Bunun için ise tek yapmanız gereken bir e-devlet şifresine sahip olmak. E-devlet kapısına girdikten sonra , “SGK Hizmet Birleştirme” başlığı altından başvuru takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:19
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