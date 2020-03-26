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Bahar Şahin’den derin göğüs dekolteli yaz gelsin paylaşımı!

Zalim İstanbul dizisindeki Bahar Şahin sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bahar Şahin sosyal medyada derin göğüs dekolteli kıyafetiyle yaz gelsin paylaşımı yaptı.

26 Mart 2020 Perşembe 22:53
Bahar Şahin’den derin göğüs dekolteli yaz gelsin paylaşımı!

Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki en dikkat çeken oyunculardan Bahar Şahin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Dizideki rolü ve güzelliğiyle dikkat çeken Bahar Şahin, herkesin evinde kaldığı şu günlerde yaz gelsin paylaşımı yaptı.

Yaz tatilini çok özlediğini vurgulayan güzel oyuncu, göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bahar Şahin’in cesur paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

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Son Güncelleme: 26.03.2020 22:53
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