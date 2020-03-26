Bahar Şahin’den derin göğüs dekolteli yaz gelsin paylaşımı!

Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki en dikkat çeken oyunculardan Bahar Şahin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Dizideki rolü ve güzelliğiyle dikkat çeken Bahar Şahin, herkesin evinde kaldığı şu günlerde yaz gelsin paylaşımı yaptı.

Yaz tatilini çok özlediğini vurgulayan güzel oyuncu, göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bahar Şahin’in cesur paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

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