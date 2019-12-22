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Bahçelievler'de işsiz koca dehşet saçtı! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Bahçelievler'de uzun bir süredir iş bulamayan Cezayir uyruklu bir kişi aralarında tartışma çıktığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

22 Aralık 2019 Pazar 15:19
Bahçelievler'de işsiz koca dehşet saçtı! Karısını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın cinayeti daha işlendi. Uzun bir süredir iş arayan Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. bunalıma girdi. Eşiyle sürekli tartışan ve aynı zamanda şiddet te gösteren Rached H. dün akşama sabaha karşı saat 04.00 sıralarında eve geldi. Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde eşiyle yine tartışmaya başlayan Rached H. masanın üzerinden aldığı bıçakla eşini öldürdü.

Daha sonra evden çıkarak mahallede bulunan lokantanı önüne giderek oradaki polis memurlarına cinayet işlediğini söyleyen zanlı teslim oldu.

zanlının ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri yerde yatan bir kadın ve masanın üzerinde kanlı ekmek bıçağı buldu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından Mazouzi Fatiha'nın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de Rached H.'nin cinayeti itiraf etmesinin ardından zanlıyı ekip otosuna alarak karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından Mazouzi Fatiha'nın vansız bedenini adli tıp morguna kaldırıldı. Rached H. ise emniyette verdiği ifadesinde uzun süredir çalışmadığını ve sürekli evde olduğunu söylerken Eşi Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time olarak çalışarak eve katkıda bulunduğunu ve kendisine iş bulması konusunda sürekli baskı yaptığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 22.12.2019 15:19
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