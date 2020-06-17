Bakan Koca sosyal medyadan yapılan eleştirilere kulak verdi! O fotoğrafı değiştirdi

Korona virüs ile mücadeleye başladığımız 13 mart tarihinden bu yana bazen kameralar önünde bazen de sosyal medya üzeriden yaptığı uyarı ve hatılatmalar ile gündem olan Sağlık Bakanı Koca bu sefer kendi fotoğrafına twitter üzeriden yapılan eleştirilere kulak verdi ve kendi profilindeki kapak fotoğrafını değiştirdi.

ELEŞTİRİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Koca,profilinde bulunan resimde maskeyi çene altına alarak doğru kullanmadığı gerekçesiyle takipçilerinden eleştiri aldı.Bu durum karşısında hemen açıklama yapan Koca,kendisine yapılan tüm eleştirileri aldığını ve teşekkür ederek kapak fotoğrafının değiştirdiğini söyledi.

ESKİ KAPAK FOTOĞAFI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni kapak ve eski kapak fotoğrafı ;

YENİ KAPAK FOTOĞRAFI