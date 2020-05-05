Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimlerin yapılmasının ardından belirlenen hükümet bütün bakanlıklar için bir ismi atamalıdır. Bir ülke yönetiminde önemli bir yere sahip olan bakanlar, seçimlerde değişebileceği gibi uzun yıllar sabit de kalabilir.
Bir bakanlıkta kamu teşkilatının başında isim olan en yetkili kişiye bakan denilmektedir. Daha önceden siyasi bir sorumluluğu olan bakanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından atama usulüyle göreve getirilmektedir. Bakanların atanma işlemi sadece Cumhurbaşkanı tarafından yapılabilmektedir.
Türkiye’deki Güncel Bakanların Listesi
- Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakan Nasıl Olunur?
Büyük bir sorumluluk gerektiren bakanlık mesleğini yapabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca göreve getirilecek kişilerin geldikleri bakanlığın işleriyle ilgili uzman olması da gerekmektedir. Geçmiş yıllarda bir kişinin bakan olabilmesi için milletvekili olması yeterliydi. Ancak bu mevzuat daha sonra değiştirildi.
Bakan olacak kişilerin yabancı dil bilmesi, toplumu anlaması, fazla çalışmaya alışık kişiler olması gerekmektedir. Bütün bu özellikleri taşıyan kişilerin bakan olarak atanması Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.
Bakan Ne İş Yapar?
Bir bakanlığın en yetkilisi olan bakanların görev ve sorumlulukları çok önemli ve fazladır. Bakanlar hem halka hem de Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanların pek çok alanda görevleri bulunmaktadır. Ancak bakanların başlıca görevleri şunlardır:
- Bakanlar cumhurbaşkanını sorumluluk alanları ile ilgili yaşanan gelişmelerle bilgilendirir.
- Cumhurbaşkanı ve diğer bakanlıklarla ortak bir şekilde çalışmak.
- Yerine getirilmesi gereken kararları almak.
- Uluslararası alanlarda iş birliği kurmak.
- Görev alanındaki kararları düzenlemek.
- Personellerin fikirlerini almak.
- Dürüst ve halka hesap verebilen bir kişi olmak.
- Yanlış, suç ihlali, hırsızlık gibi durumlara göz yummamak.
Bakan Nasıl Atanır?
Bütün bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir kabine oluşturulmuştur. Bakanların görevi Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılabilir. Ayrıca istifasını sunan bir bakan için Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etmeme hakkına sahiptir.
Bakanlar Ne Kadar Maaş Alır?
Bütün bakanların alanlarında büyük önem arz eden görevleri vardır. Bakanların aylık maaşları bu yıl ortalama 17 bin 500 TL’dir. Ancak bakanların ne kadar maaş aldığı kesin olarak açıklanmamaktadır.
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