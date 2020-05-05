İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98709
ALTIN
386.304
DOLAR
7.0702
STERLİN
8.7933
EURO
7.6598

Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?

Günümüz hükümetlerinin en önemli görevlilerinden bir tanesi bakanlardır. Bakan nasıl olunur, bakanlar ne iş yapar, bakan olmak için şartlar nelerdir, bakan olacak kişiler Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve bu kişilerin alanlarında uzman olması gerekmektedir.

05 Mayıs 2020 Salı 09:44
Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimlerin yapılmasının ardından belirlenen hükümet bütün bakanlıklar için bir ismi atamalıdır. Bir ülke yönetiminde önemli bir yere sahip olan bakanlar, seçimlerde değişebileceği gibi uzun yıllar sabit de kalabilir.

Bir bakanlıkta kamu teşkilatının başında isim olan en yetkili kişiye bakan denilmektedir. Daha önceden siyasi bir sorumluluğu olan bakanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından atama usulüyle göreve getirilmektedir. Bakanların atanma işlemi sadece Cumhurbaşkanı tarafından yapılabilmektedir.

Türkiye’deki Güncel Bakanların Listesi

  • Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

 

Bakan Nasıl Olunur?

Büyük bir sorumluluk gerektiren bakanlık mesleğini yapabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca göreve getirilecek kişilerin geldikleri bakanlığın işleriyle ilgili uzman olması da gerekmektedir. Geçmiş yıllarda bir kişinin bakan olabilmesi için milletvekili olması yeterliydi. Ancak bu mevzuat daha sonra değiştirildi.

Bakan olacak kişilerin yabancı dil bilmesi, toplumu anlaması, fazla çalışmaya alışık kişiler olması gerekmektedir. Bütün bu özellikleri taşıyan kişilerin bakan olarak atanması Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.

Bakan Ne İş Yapar?

Bir bakanlığın en yetkilisi olan bakanların görev ve sorumlulukları çok önemli ve fazladır. Bakanlar hem halka hem de Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanların pek çok alanda görevleri bulunmaktadır. Ancak bakanların başlıca görevleri şunlardır:

- Bakanlar cumhurbaşkanını sorumluluk alanları ile ilgili yaşanan gelişmelerle bilgilendirir.

- Cumhurbaşkanı ve diğer bakanlıklarla ortak bir şekilde çalışmak.

- Yerine getirilmesi gereken kararları almak.

- Bakanlığın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

- Uluslararası alanlarda iş birliği kurmak.

- Görev alanındaki kararları düzenlemek.

- Personellerin fikirlerini almak.

- Dürüst ve halka hesap verebilen bir kişi olmak.

- Yanlış, suç ihlali, hırsızlık gibi durumlara göz yummamak.

Bakan Nasıl Atanır?

Bütün bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir kabine oluşturulmuştur. Bakanların görevi Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılabilir. Ayrıca istifasını sunan bir bakan için Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etmeme hakkına sahiptir.

Bakanlar Ne Kadar Maaş Alır?

Bütün bakanların alanlarında büyük önem arz eden görevleri vardır. Bakanların aylık maaşları bu yıl ortalama 17 bin 500 TL’dir. Ancak bakanların ne kadar maaş aldığı kesin olarak açıklanmamaktadır.

Kritik gelişmeler hakkında merak ettiklerin anında cebinde! Mobil uygulamamızı hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmeler, tarafsız yazarların kalemleriyle karşında! Haberport Facebook grubuna hemen katıl, tüm haberleri anında öğrenmeye başla! >>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!

Son Güncelleme: 05.05.2020 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?
2020 Adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?
Elektrik faturanızı 12 adımda yarı yarıya düşürün
Elektrik faturanızı 12 adımda yarı yarıya düşürün
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
İBB uyardı! Su kullanımında tasarruf edin
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Dernek Başkanı konuştu! AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli 1 haziran sonrası tamamen açılır
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Gaziantep Valiliği'den kalbe dokun gönül kazan hareketi! Veresiye defterleri satın alındı
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!

Popüler Haberler

2020 ÖTV araba nasıl alınır? ÖTV Vergisi ödemeden araç almak için yapmanız gerekenler
Ziraat Bankası tavuk çiftliği kredisi şartları ve istenen evraklar
Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?
Bim 8 Mayıs – 15 Mayıs 2020 Cuma indirimli aktüel ürünler listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal yardım sonuçları sorgulama
Survivor 2020 67. Bölümü tanıtım fragmanı 5 Mayıs Salı
2020 Pasaport harcı ödemeleri ne kadar oldu?
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Taner Ölmez (Ali Vefa) Mucize Doktor’dan ayrıldı mı?
YÖK üniversite öğrencilere 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır?
Devlet yakacak odun kömür desteğine nasıl başvurulur? Yardım almak için gerekli şartlar nelerdir?
Epic Games nakit para ödüllü fortnite şampiyon serisi FNCS yarışması başlıyor
TRT1 Küp programı formatı ve ödülleri! TRT 1 küp programı başvuru katılım formu
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması Whatsapp başvuru ve iletişim numarası
Doğal yöntemlerle dudak dolgunlaştırma maskeleri ve uygulamaları nasıl yapılır?
Çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, i,şsiz olan kişiler kredi alabilir mi? Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartları
PTT Kargo müşteri hizmetleri direk nağlanma telefon numarası ve iletişim numarası 444 1 788
Restoran ve barlar ne zaman açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.