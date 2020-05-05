Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimlerin yapılmasının ardından belirlenen hükümet bütün bakanlıklar için bir ismi atamalıdır. Bir ülke yönetiminde önemli bir yere sahip olan bakanlar, seçimlerde değişebileceği gibi uzun yıllar sabit de kalabilir.

Bir bakanlıkta kamu teşkilatının başında isim olan en yetkili kişiye bakan denilmektedir. Daha önceden siyasi bir sorumluluğu olan bakanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından atama usulüyle göreve getirilmektedir. Bakanların atanma işlemi sadece Cumhurbaşkanı tarafından yapılabilmektedir.

Türkiye’deki Güncel Bakanların Listesi

Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Nasıl Olunur?

Büyük bir sorumluluk gerektiren bakanlık mesleğini yapabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca göreve getirilecek kişilerin geldikleri bakanlığın işleriyle ilgili uzman olması da gerekmektedir. Geçmiş yıllarda bir kişinin bakan olabilmesi için milletvekili olması yeterliydi. Ancak bu mevzuat daha sonra değiştirildi.

Bakan olacak kişilerin yabancı dil bilmesi, toplumu anlaması, fazla çalışmaya alışık kişiler olması gerekmektedir. Bütün bu özellikleri taşıyan kişilerin bakan olarak atanması Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır.

Bakan Ne İş Yapar?

Bir bakanlığın en yetkilisi olan bakanların görev ve sorumlulukları çok önemli ve fazladır. Bakanlar hem halka hem de Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanların pek çok alanda görevleri bulunmaktadır. Ancak bakanların başlıca görevleri şunlardır:

- Bakanlar cumhurbaşkanını sorumluluk alanları ile ilgili yaşanan gelişmelerle bilgilendirir.

- Cumhurbaşkanı ve diğer bakanlıklarla ortak bir şekilde çalışmak.

- Yerine getirilmesi gereken kararları almak.

- Bakanlığın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

- Uluslararası alanlarda iş birliği kurmak.

- Görev alanındaki kararları düzenlemek.

- Personellerin fikirlerini almak.

- Dürüst ve halka hesap verebilen bir kişi olmak.

- Yanlış, suç ihlali, hırsızlık gibi durumlara göz yummamak.

Bakan Nasıl Atanır?

Bütün bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir kabine oluşturulmuştur. Bakanların görevi Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılabilir. Ayrıca istifasını sunan bir bakan için Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etmeme hakkına sahiptir.

Bakanlar Ne Kadar Maaş Alır?

Bütün bakanların alanlarında büyük önem arz eden görevleri vardır. Bakanların aylık maaşları bu yıl ortalama 17 bin 500 TL’dir. Ancak bakanların ne kadar maaş aldığı kesin olarak açıklanmamaktadır.

Kritik gelişmeler hakkında merak ettiklerin anında cebinde! Mobil uygulamamızı hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmeler, tarafsız yazarların kalemleriyle karşında! Haberport Facebook grubuna hemen katıl, tüm haberleri anında öğrenmeye başla! >>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!