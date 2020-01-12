Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü

Köpeğine Sık Sık İşkence Uyguluyormuş
Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri ve polisler intikal ederken, baba Ali S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali S.'nin eşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, Batuhan S. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 20 yaşındaki Batuhan S.'nin açıklamalarına göre baba Ali S. köpeğine sık sık işkence uyguluyordu. Olayın ardından Ali S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledidi.
Son Güncelleme: 12.01.2020 17:10