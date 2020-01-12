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Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü

İşkenceci baba, oğlu tarafından vurularak öldürüldü. Korkunç olayın detaylarına göre Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü. Edremit ilçesinde meydana gelen olayın detayları kan dondurdu.

12 Ocak 2020 Pazar 17:10
Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü

Olay Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Zeytinli Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinden Batuhan S. ve babası Ali S. arasında bir tartışma meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Ali S.'nin Batuhan S.'nin köpeğine sık sık şiddet uyguladığı ve tartışmanın da bu konu üzerinden açıldığı öğrenildi. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavga haline gelmesi ise kanlı faciayla sonuçlandı. Batuhan S. evde bulunan pompalı tüfekle, kahvaltı yapmakta olan babasına ateş etti.

Köpeğine Sık Sık İşkence Uyguluyormuş

Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri ve polisler intikal ederken, baba Ali S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali S.'nin eşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, Batuhan S. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 20 yaşındaki Batuhan S.'nin açıklamalarına göre baba Ali S. köpeğine sık sık işkence uyguluyordu. Olayın ardından Ali S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledidi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:10
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