Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü

Köpeğine Sık Sık İşkence Uyguluyormuş

Olay Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Zeytinli Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinden Batuhan S. ve babası Ali S. arasında bir tartışma meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Ali S.'nin Batuhan S.'nin köpeğine sık sık şiddet uyguladığı ve tartışmanın da bu konu üzerinden açıldığı öğrenildi. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavga haline gelmesi ise kanlı faciayla sonuçlandı. Batuhan S. evde bulunan pompalı tüfekle, kahvaltı yapmakta olan babasına ateş etti.

Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri ve polisler intikal ederken, baba Ali S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali S.'nin eşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, Batuhan S. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 20 yaşındaki Batuhan S.'nin açıklamalarına göre baba Ali S. köpeğine sık sık işkence uyguluyordu. Olayın ardından Ali S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledidi.