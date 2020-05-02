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Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?

Üniversiteden yeni mezun olan ve bankacılık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi ''Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler, başvurular nasıl yapılır?'' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte bankaların personel alımına ilişkin detaylar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:49
Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?

Banka bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, ön onay aldıktan sonra mülakata girerler. Mülakat süreçleri oldukça zorlu geçmekte ve mülakatta farklı konularda sorular sorulmaktadır. Bu mülakatı başarı ile tamamlayan adayların işe alımı gerçekleştirilir.

Bankaların personel ilanları, Türkiye genelinde kullanılan iş arama siteleri üzerinde paylaşılmaktadır. Adaylar bu ilanlardaki kriterleri inceledikten sonra bankaya başvuru yapmaktadır. Özgeçmişini yollayan adaylar daha sonra SMS ya da e-posta yoluyla bilgilendirilerek görüşme için çağrılmaktadır.

Bankaların aradığı kriterlere uygun olan adaylar, görüşme sonrasında yazılı sınava alınmaktadır. Sınavda başarılı olan adaylar ön onay alarak bankaya davet edilir. Yüz yüze yapılan mülakat sonrasında adaylar telefon ya da e-posta aracılığı ile işe alımları hakkında bilgi alır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 08:49
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