Barışma teklifini geri çevirdiği eşini silahla vurdu

İstanbul Kağıthane'de muhasebecilik yapan Öznur E. 1 ay önce eşi Yusuf E.'den boşanmak istediğini söyleyerek mahkemeye vermiş ve evinden ayrılarak annesinin yanına taşınmıştı. sürekli tekrar barışmak isteyen Yusuf E. ise bugün yine eşinin iş yerine gelerek boşanmak istemediğini söyledi. Eşinin barışma teklifini geri çeviren Öznur E. hayır cevabına öfkelenen ocası tarafından silahla vuruldu.

Silahtan çıkan 3 kurşun genç kadının vücuduna isabet ettikten sonra kanlar içerisinde yere yığılan iki çocuk annesi genç kadının imdadına iş arkadaşları yetişti. İhbar doğrultusunda olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulunan kadını Şişli'de ki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, eşini vrduktan sonra olay yerinden kaçan Yusuf E. ise polis ekipleri tarafından yol kenarında ölü olarak bulundu.

18 yıldır evli olan ve biri 13 diğeri 1 yaşında iki çocuğu bulunan Öznur E. hastanede yaşam mücadelesi verirken genç kadının vurulma anında orada olan görgü tanığı Osman Şahin, "Namaz kılıyordum, üç el silah sesi duydum. Metal sesi olduğunu düşündüm. Bağrışmaları duyunca karşımızda bulunan iş yerinde çalışan bir kadının kocası olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından üç el ateş edilerek yaralandığını öğrendik. Mermilerin biri boynuna, bir, ayağına bir de mide boşluğuna isabet etmiş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki çocuğu varmış, çocuklardan biri hastaymış. Çocuklarının geçimini sağlamak adına kendi başına çalışan bir anneden bahsediyoruz. Ağlamak üzereyim, bıktık artık kadın cinayetlerinden. Bir erkek olarak utanıyorum. Bu tarz olayların bir daha tekrarlanmaması için idam cezasının getirilmesini istiyoruz. Bu ülkeye artık idam gelsin" diye konuştu.