Bartın'da otomobil ile tekne kazası!

İlginç kaza Bartın'da meydana geldi.

ARAÇ 3 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

Gece geç saatlerde yolda seyir otomobili ile seyir halinde olan sürücü 30 yaşındaki N.Y ismindeki vatandaş ırmak kenarında ilerken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolün kaybedilmesiyle otomobil yolda kısa bir süre savrulduktan sonra yol kenarında buluna ağaca çarptı ve daha sonra ırmağa düşerek demirli olan tekneye çarptı ve sulara gömüldü. Araç içinde bulunan N.Y ve R.G kendi imkanları ile ırmaktan çıkabilmeyi başardı.

İhbar üzerinde kaza yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik dalgıç personelinin yardımlarıyla araç 3 metre derinlikten vinçler ile çıkarıldı. Olay ile ilgili soruşturmak başlatıldı.