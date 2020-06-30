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Bartın'da otomobil ile tekne kazası!

Bartın'da yolda seyir halinde olan bir otomobil Irmak kenarında ilerlerken sürücü hakimiyeti kaybedince Irmağa düşüp , tekneye çarptı ve sulara gömüldü.

30 Haziran 2020 Salı 03:30
Bartın'da otomobil ile tekne kazası!
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İlginç kaza Bartın'da meydana geldi.


Gece geç saatlerde yolda seyir otomobili ile seyir halinde olan sürücü 30 yaşındaki N.Y ismindeki vatandaş ırmak kenarında ilerken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolün kaybedilmesiyle otomobil yolda kısa bir süre savrulduktan sonra yol kenarında buluna  ağaca çarptı ve daha sonra ırmağa düşerek demirli olan tekneye çarptı ve sulara gömüldü. Araç içinde bulunan N.Y ve R.G kendi imkanları ile ırmaktan çıkabilmeyi başardı.

ARAÇ 3 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

İhbar üzerinde kaza yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik dalgıç personelinin yardımlarıyla araç 3 metre derinlikten vinçler ile çıkarıldı. Olay ile ilgili soruşturmak başlatıldı.


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:30
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