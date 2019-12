Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar

Baş ağrısı insanı en çok rahatsız eden ağrıdır. Özellikle ne denerse denesin başı sürekli ağrıyanlar için çok zor bir durumdu. Kronik baş ağrısı olarak adlandırılan birçok ağrı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri de baş ağrısıdır. Baş ağrısını geçirmek için okunabilecek olan dualar merak ediliyor.

Baş ağrınızı geçirmek için herhangi bir sağlık kurumuna gitmeniz gerekmektedir. Yine de baş ağrınız geçmiyorsa, inanarak okuyacağınız baş ağrısını geçirmeye yarayan dualar vardır.

Baş Ağrısı için Okunacak Dua

Baş ağrınızı geçirmek için okuyacağını dua şudur:

”Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari. Sadak allah ül azim.”

Bu duayı okumadan önce Fatiha suresini okumanız gerekmektedir. Fatiha suresini okuduktan sonra en az 7 kez zikredilip bir yere uzanınız. Kişinin baş ağrısı geçecektir. Bu dua gerçekten etkili olmaktadır. İnanırsanız baş ağrınız geçecek ve rahat edeceksiniz.

Peygamber Efendimizin Baş Ağrısı İçin Okuduğu Dua

‘’Allahümme eşfi enteşşafi allehümme a’fintelmuaf’’

Baş ağrılarına veya beden ağrılarına iyi gelen Hz.Muhammed tarafından okunan duadır. Ağrıları kısa zamanda geçirir ve rahat etmenizi sağlar. Bu duayı devamlı okumanız sizin için faydalı olacaktır.

Baş ağrısı için okunacak dualardan birini de Nihat Hatipoğlu programında söylemiştir. Peygamberimizin baş ağrısı için okuduğu dualar arasında yer alan bir duadır. Dua şu şekildedir:

‘’Euzi bi izzetillahi ve bi kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru.’’

Anlamı şudur: ‘’Hissettiğim ve çekindiğim şeyin şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım. Şu anda ki sıkıntılardan ve başıma gelebilecek sıkıntılardan Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.’’

Bu önemli dua da baş ağrısına iyi gelmektedir. Dini büyükler tarafından da bu duanın okunması önerilmektedir.

Baş Ağrısı İçin Haşr Suresi

Baş ağrısını geçiren ve önerilen surelerden biri de Haşr suresi olarak bilinmektedir. Bu sureyi okuyanlar baş ağrısının geçtiğini göreceklerdir. Haşr suresi şu şekildedir:

1.Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

2. Huvellezî ahracellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşri, mâ zanentum en yahrucû ve zannû ennehum mâniatuhum husûnuhum minallâhi fe etâhumullâhu min haysu lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimur ru’be yuhribûne buyûtehum bi eydîhim ve eydîl mu’minîne fa’tebirû yâ ulîl ebsâr(ebsâri).

3. Ve lev lâ en keteballâhu aleyhimul celâe le azzebehum fîd dunyâ, ve lehum fîl âhırati azâbun nâr(nâri).

4. Zâlike bi ennehum şâkkûllâhe ve resûlehu, ve men yuşâkkıllâhe fe innallâhe şedîdul ikâb(ikâbi).

5. Mâ kata’tum min lînetin ev teraktumûhâ kâimeten alâ usûlihâ fe bi iznillâhi ve li yuhziyel fâsikîn(fâsikîne).

6. Ve mâ efâallâhu alâ resûlihî minhum fe mâ evceftum aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lâkinnallâhe yusallitu rusulehu alâ men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

7. Mâ efâallâhu alâ resûlihî min ehlil kurâ fe lillâhi ve lir resûli ve li zîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîli key lâ yekûne dûleten beynel agniyâi minkum, ve mâ âtâkumur resûlu fe huzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû, vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe şedîdul ikâb(ikâbi).

8. Lil fukarâil muhâcirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen ve yansurûnallâhe ve resûlehu, ulâike humus sâdikûn(sâdikûne).

9. Vellezîne tebevveud dâre vel îmâne min kablihim yuhıbbûne men hâcera ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yu’sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsatun, ve men yûka şuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).

10. Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm(rahîmun).

11. E lem tera ilâllezîne nâfekû yekûlûne li ihvânihimullezîne keferû min ehlil kitâbi le in uhrictum le nahrucenne meakum ve lâ nutîu fî kum ehaden ebeden ve in kûtiltum le nensurannekum, vallâhu yeşhedu innehum le kâzibûn(kâzibûne).

12. Le in uhricû lâ yahrucûne meahum ve le in kûtılû lâ yansurûnehum ve le in nasarûhum le yuvellunnel edbâr(edbâre), summe lâ yunsarûn(yunsarûne).

13. Le entum eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi, zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn(yefkahûne).

14. Lâ yukâtilûnekum cemîan illâ fî kuran muhassanetin ev min verâi cudur(cudurin), be’suhum beynehum şedîd(şedîdun), tahsebuhum cemîan ve kulûbuhum şettâ, zâlike bi ennehum kavmun lâ ya’kılûn(ya’kılûne).

15. Ke meselillezîne min kablihim karîben zâkû vebâle emrihim ve lehum azâbun elîm(elîmun).

16. Ke meseliş şeytâni iz kâle lil insânikfur, fe lemmâ kefera kâle innî berîun minke innî ehâfullâhe rabbel âlemîn(âlemîne).

17. Fe kâne âkıbetehumâ ennehumâ fîn nâri hâlideyni fîhâ, ve zâlike cezâuz zâlimîn(zâlimîne).

18. Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe veltenzur nefsun mâ kaddemet li gadin, vettekûllahe, innallâhe habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

19. Ve lâ tekûnû kellezîne nesûllâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).

20. Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneti, ashâbul cenneti humul fâizûn(fâizûne).

21. Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).

22. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

23. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

24. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).