Bebek mevlüdü nedir? Bebek 40 mevlütleri neden yapılır, ne zaman okutulur?

Günümüzde bebek mevlüdü yapmak her yeni doğum yapmış annenin isteği haline geldi. Toplumda yıllardır yapılan gelenek son zamanlarda iyice popülerleşti. Önce ki zamanlara göre daha şatafatlı yapılan bebek mevlüdü hakkında bilinmeyen şeyleri derledik. Özellikle annenin lohusa döneminin sonunda gerçekleştirilen organizasyon bebek mevlüdü aslında nedir ve neden yapılır?

Her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır. Bebek mevlüdü de bir türlü gelenektir. Bebek mevlüdünün amacı dünyaya gözlerini açan bir bebeği karşılamak, yeni annenin heyecanını paylaşmak ve hem annenin hem de bebeğin sağlığı için dua etmek üzerinedir. Bebek mevlüdü aynı zamanda doğumdan sonra ilk 40 günü atlatan ailenin Allah’a şükrettiği dini bir tören niteliği de taşır.

Bebek mevlüdünde bebek, ailesinin yakın çevresine tanıtılmak üzere ilk kez kalabalığın önüne çıkar. Topluluk üyeleri de bu etkinliğe gelirken genellikle bebeğin ihtiyaçlarına yönelik ve annenin hayatını kolaylaştıracak hediyeler getirerek ailenin mutluluğuna ortak olur.

Adım Adım Bebek Mevlüdü Hazırlıkları

Yeni bir doğumu sevinçle karşılamak, Allah’a şükretmek ve bu mutluluğu yakın çevre ile paylaşmak üzere kusursuz bir bebek mevlüdü organize etmek istiyorsanız sizin için işe yarayacak bilgileri derledik. Bu organizasyon için öncelikle size en uygun olan tarihi belirlemelisiniz. Bu tarih, genellikle annenin yeterince dinlenebilmesi için doğumdan 40 gün sonrasına planlanırken kimi zaman mevlüdü lohusa dönemi içinde gerçekleştiren aileler de olabiliyor.

Katılımın daha yoğun olması için mevlüd etkinliğini hafta sonuna denk gelen bir tarihte gerçekleştirebilirsiniz. Tarihi belirledikten sonra mevlüd için hazırlıklanması gereken bazı kriterler vardır. Dolayısıyla organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm adımların dikkatle izlenmesi gerekir.

Mevlüt Hocası ile Görüşülür

Bebek mevlüdü tarihini belirledikten sonra kesinleştirmek için mevlüd de duaları okuyacak hoca ile görüşülür. Bu doğrultuda tercih ettiğiniz hoca ile organizasyondan en az iki hafta önce konuşup anlaşmanız size yarar sağlayacaktır. Aksi halde son dakika değişiklikleri söz konusu olabilir, bu da stres yaşamanıza yol açabilir.

Konuklar Davet Edilir

Etkinliğe katılması istenen yakınların listesi çıkarılır. Daha sonra listedeki herkes mevlüde davet edilir. Eğer liste çok kalabalık değilse tören evde gerçekleştirilebilir. Ancak çok sayıda konuk söz konusuysa anne ve bebeğin çok fazla yorulmaması için etkinliğin ev dışı bir mekanda gerçekleştirilmesi daha iyi olacaktır.

Ayrıca organizasyona özel hazırlanan davetiyeler bastırılıp listedeki kişilere gönderilerek misafirleri şık ve zarif bir şekilde davet etmek de mümkündür.Davetiye üzerinde mekanın adresi, etkinliğin hangi saatler aralığında gerçekleşeceği gibi önemli bilgilere yer vererek davetlileri yönlendirebilir ve olası karışıklıkların yaşanmasının önüne geçebilirsiniz.

İkram Servisi Planlanır

Özel misafirlerinize birtakım ikramlarda bulunmanız, hem memnuniyeti artıracak hem de bebek mevlüdünüzün daha iyi geçmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda davetli kişi sayısına da bağlı olarak ikram seçeneklerini değerlendirmelisiniz.

Eğer az sayıda kişi davet ettiyseniz, birkaç farklı atıştırmalık türü ikram etmeniz yeterli olacaktır. Ancak davetli sayısı fazla ise mevlüt yemekleri yapan bir firma ile anlaşabilir ya da daha fazla ikram yapabilirsiniz.

Lohusa Şerbeti Hazırlanır

Diğer ikramlardan çok daha önemli bir yere sahip olan lohusa şerbeti, bu geleneğin en önemli ikramıdır. Dolayısıyla lohusa şerbetini özel bir sunum eşliğinde servis etmeniz daha iyi olacaktır. Marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz bu özel şerbeti kendinizde yapabilirsiniz. Bebek mevlüdü sırasında şerbeti dağıtmak üzere özel bir sebil ve bardaklar kullanabilir veya şerbeti şişelerde servis edebilirsiniz. Şerbeti ılık veya soğuk olarak misafirlerinize sunabilirsiniz.

Süslemeler Tamamlanır

Yaratıcılığınızı dilediğiniz gibi sergileyebileceğiniz süsleme aşamasında istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Genellikle erkek çocuk için mavi, kız çocuk için pembe renk ağırlıklı kullanılsa da renklerin cinsiyeti olmadığı gibi çocuğunuz için tercih ettiğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Kendi belirleyeceğiniz bir konsepte uygun süslemeler alarak dekoratif işlemeler ortaya çıkarabilirsiniz. Süslemeleri misafirlerin en iyi görebileceği noktalara yerleştirmenizde fayda var. Bu anlamda kapı girişleri, masa ve sandalyeler süslemeler için uygun olabilir.

Bebek Mevlüdü Hediyelikleri Ayarlanır

Bebek mevlüdünü unutulmaz kılmak ve yıllar geçse dahi güzel hatırlayacak bir anı olarak yaşamak için misafirlerinize özel hediyelerinizden verebilirsiniz. Kokulu sabun, tesbih gibi dekoratif nesneler bebek mevlüdü hediyeleri olarak değerlendirilebileceği gibi bebeğinizin adının yazılı olduğu mıknatıslı dolap süsleri gibi daha moden nesneler de tercih edilerek misafirlerinize verebilirsiniz. Bebek mevlüdü hediyelikleri, bütçeniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda çeşitli hale getirilebilir. İşlemeli mendiller, tarih yazılı şerbet bardakları, isme özel kolonyalar yeni nesil hediyelere önek olarak verilebilir.

Bebek mevlüdü için hediyenize karar verdikten sonra davetli sayısına göre hediye siparişi vermelisiniz. Ancak işinizi şansa bırakmayıp bebek mevlüdünden önce hediyelerin numunelerini istemenizi öneririz. Böylece istemediğiniz bir sonuçla karşılaşmamak için hediyenizi önceden kontrol edebilirsiniz.

Bebek Mevlüdünde Ne Giyilmeli?

Anne ve bebek için son derece önemli bir etkinlik olan bebek mevlüdü, tören sırasında giyilecek kıyafetlerin de özenle seçilmesi gerekir. Bu anlamda annenin rahat hareket edebileceği, konforlu, aynı zamanda kendini iyi hissedeceği şık kıyafetler tercih etmelerini öneririz. Seçeceğiniz kıyafetin üzerindeki renklerin bebek mevlüdünde konsept olarak seçtiğiniz renklerle uyumlu olması ise merasime ayrı bir hava katacaktır.

Bebeğinizin kıyafetini de kendi kıyafetinize uygun seçmeniz, birbirinizi tamamladığınızdan misafirlerin de hoşuna gidecektir. Fakat bebeğin sık sık altının değiştirilmesi gerekeceğinden bu açıdan rahatlık sunacak kıyafetler seçmelisiniz. Bebeğin terlemesi veya elbisesinin üzerine bir şey dökülmesi gibi durumlarda kıyafeti değiştirmek üzere yanınızda yedek kıyafetler bulundurmanızda fayda vardır.