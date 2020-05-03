Bedelli askerlik başvurusu iptal edilir mi, nasıl edilir?

2020 yılı için başvurular 31 Aralık 2020 18.00 da sona erecek.

Başvuru için yoklama yaptırılması, bedelin ise iki ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Yoklama yaptırmayan kişilerin “Askerliğe Elverişlidir” raporunu almış olmaları lazımdır.

Asker kaçağı, yoklama kaçağı ve askerliğe başlayan kişiler bedelli askerliğe başvuramazlar.

2001 yılında doğan ya da askerliğini erteleyen kişiler erteleme süresi içinde başvurularını tamamlamalıdır. Erteleme hakkı bulunmayan kişiler başvuramayacaktır.

30 Haziran’a kadar yapılacak ödemeler 35.054 TL’dir. Bu tarihten sonrası için ücret henüz belli değildir.

Ödemeler Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, PTT ve mal müdürlüklerine yapılacaktır.

Temel eğitimlerin yapılacağı birlikler Ocak 2021’de E-devletten öğrenilecektir.

Dövizle Askerlik Neden İptal Edilir?

Ödenmesi gereken dövizin ödenmemesi durumunda,

Ücretin yurt içinde transfer edilmesi durumunda,

Yabancı ülkede resmi görevde çalışanların,

Dövizle askerlik dışında askerliği başlamış olanların,

Oturma ya da çalışma iznini iltica ile alanların,

Şartlardan birisini taşımayanlar,

Resmi belge düzenlenmesi esnasında yalan beyanda bulunan kişilerin dövizle askerlik başvuruları iptal edilir.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli ve dövizle yapılan askerliğe ilişkin soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı. Açıklama doğrultusunda bedelli ve dövizle askerliğin şartları şu şekilde olacak:

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