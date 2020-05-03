Bedelli askerlik başvurusu iptal edilir mi, nasıl edilir?

- 2020 yılı için başvurular 31 Aralık 2020 18.00 da sona erecek.
- Başvuru için yoklama yaptırılması, bedelin ise iki ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Yoklama yaptırmayan kişilerin “Askerliğe Elverişlidir” raporunu almış olmaları lazımdır.
- Asker kaçağı, yoklama kaçağı ve askerliğe başlayan kişiler bedelli askerliğe başvuramazlar.
- 2001 yılında doğan ya da askerliğini erteleyen kişiler erteleme süresi içinde başvurularını tamamlamalıdır. Erteleme hakkı bulunmayan kişiler başvuramayacaktır.
- 30 Haziran’a kadar yapılacak ödemeler 35.054 TL’dir. Bu tarihten sonrası için ücret henüz belli değildir.
- Ödemeler Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, PTT ve mal müdürlüklerine yapılacaktır.
- Temel eğitimlerin yapılacağı birlikler Ocak 2021’de E-devletten öğrenilecektir.
Dövizle Askerlik Neden İptal Edilir?
- Ödenmesi gereken dövizin ödenmemesi durumunda,
- Ücretin yurt içinde transfer edilmesi durumunda,
- Yabancı ülkede resmi görevde çalışanların,
- Dövizle askerlik dışında askerliği başlamış olanların,
- Oturma ya da çalışma iznini iltica ile alanların,
- Şartlardan birisini taşımayanlar,
- Resmi belge düzenlenmesi esnasında yalan beyanda bulunan kişilerin dövizle askerlik başvuruları iptal edilir.
Türkiye’den ve dünyadan merak edilen deprem haberleri; uzman yorumları ve daha fazlası Haberport mobil uygulamasında. Hemen indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Son Güncelleme: 03.05.2020 10:51