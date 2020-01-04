Bekçilik başvurusu yapıp yedek aday olarak kalan kişilerin durumu ne olacak belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bekçi alımlarına ilişkin başvurular sonuçlandı. Mülakatların tamamlanıp sonuçların Polis Akademisi'nin resmi web sitesinde açıklanmasından sonra yedek adaylar da belli oldu. Bu noktada yedeğe kalan adayların durumunun ne olacağı ise merak konusu oldu.

Yedek adaylar ne olacak?

EGM tarafından ilan edilen bekçi alımı sonuçlarına göre yedekte kalan adaylar öncelikle asil kabul edilen adayların eğitimlere girmesini beklemek durumunda. Bu süreçte asil adaylar arasında eğitime girmeyen kişilerin tespit edilmesinin ardından yedek adaylar çağırılacaklar.

Bekçiliğe asil olarak kabul edilen kişiler önümüzdeki haftadan itibaren eğitimlere girmeye başlayacaklar ve bu tarihlerde gerekli işlemleri yapıp eğitime girmeyen kişiler yerine adaylar gelecek.