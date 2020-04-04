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Belediyeden ihtiyaç sahibi çiftçi aileler için 2.751 adet canlı hayvan hibesi

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeden çiftçiye 2751 adet hayvan hibesi verileceğini açıkladı. İşte ihtiyaç sahibi aileler için canlı hayvan desteği ile ilgili detaylar.

04 Nisan 2020 Cumartesi 02:44
Belediyeden ihtiyaç sahibi çiftçi aileler için 2.751 adet canlı hayvan hibesi

Ölümcül koronavirüs salgını sebebiyle ekonomideki olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi için vatandaşlara verilen destek her geçen gün yenilenmektedir. Esnaf ve kobilere bütün vatandaşları kapsayacak destekler şimdilerdeyse çiftçilere canlı hayvan desteği verilecektir. Destek yalnızca Gaziantep Şahinbey belediyesi tarafından verilecek.

Belediyeden ihtiyaç sahibi aileler için canlı hayvan desteği verilecek

Koronavirüs sebebiyle olumsuz etkilenen çiftçiler için hayvan desteği verileceği kaydedildi. Gaziantep Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiler için bedelsiz destek verileceğini açıkladı. Şahinbey’de hayvancılık yapan bütün çiftçi ailelere 17 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan ücretsiz olarak hibe edilmişti. Geçtiğimiz günlerdeyse 248 aileye 184 büyükbaş ve 2567 küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Şimdilerdeyse koronavirüs sebebiyle ihtiyaç sahibi 243 aileye 2751 canlı hayvan desteği verileceği açıklandı ve çiftçilerin yüzüz güldürülmektedir. Maddi olanaksızlık yaşayan hayvan yetiştiricilerine büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verileceğini dile getiren Gaziantep İlçe Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 243 aileye yüzde 100’ünü belediye tarafından karşılanmak suretiyle 2751 canlı hayvan desteği verileceğini duyurdu.

Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

Şahinbey İlçe sınırları çerçevesindeki sosyal yardımları kapsayacak şekildeki sosyal yardımlardan yararlanabilmek için;

Yardıma muhtaç olduğuna dair dilekçe beyanı,

İlk kez yapılacak başvurularda kayıt formu,

Nakdi yardım taleplerinde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarih itibariyle hususun Müdürlüğe bildirilip, bildirmediği takdirde muhtaçlık halinin tamamlandığı tarih sonrasında aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, beyan veya belge verdiğinin belirlenmesi durumunda tespit tarihine kadar alınmış olan bütün nakdi yardımlar Belediyeye genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri vereceğine dair taahhütname,

İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler için sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olmak maksadıyla nakdi yardımlar yapılıyor.

Son Güncelleme: 04.04.2020 02:44
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