Belediyelerden erzak yardımı nasıl alınır? Belediye erzak yardımı başvuru şartları

Türkiye’de belediyeler tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara erzak yardımı yapılmaktadır. Bu imkandan yararlanabilmeniz için yardıma gerçekten ihtiyacınız olması ve bunu belgeleyebilir durumda olmanız gerekmektedir. Erzak yardımı almak isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları belediyelere giderek başvuruda bulunabilirler.

Belediyenin verdiği erzak yardımına nasıl başvurulur?

Erzak yardımına başvuru şekilleri, belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı bellediyeler şahsen başvuru alırken, bazı belediyeler ise intenet üzerinden başvuru kabul etmektedir. İstanbul’da yaşayanlar iki şekilde de başvuru yapabilirler.

Başvurunuzu nasıl yapmanız gerektiğini, bağlı olduğunuz belediyenizden öğrenebilirsiniz. Başvuru şartlarını yerine getirerek ve gerekli belgeleri hazırlayarak erzak desteğinden faydalanabilirsiniz. Erzak desteği, belediye yetkililerinin adresinize gelmesi ile verilmektedir.

Erzak yardımına başvuru şartları nelerdir?

Başvuru yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Başvuru yapan kişinin sigortasının olmaması gerekir.

Başvuru yapan kişi, içinde yaşadığı ev dışında başka bir mülke sahip olmamalıdır.

Destek ihtiyacını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

Muhtarlıktan alınacak belge ile ailede kaç kişi olduğunu belgelemelidir.

Erzak yardımına kimler başvurabilir?

Belediyenin vermiş olduğu erzak desteğinden yararlanabilmek için maddi açıdan zor durumda olmak gerekmektedir. Bu destekten yararlanmak için kişilerin aile olmasına gerek yoktur. Yalnız yaşayan kişilerde bu destekten faydalanabilmektedir.

Erzak yardımına başvururken istenilen belgeler nelerdir?

T.C. kimlik belgesi,

Muhtarlıktan alınan ikamet belgesi,

Bazı belediyelerin verdiği fakirlik belgesi,

Muhtaçlık belgesi,

Erzak yardımına ihtiyacını özetleyen dilekçe.

Belediyenin verdiği erzak yardımının içeriğinde neler bulunur?

Çay

Şeker

Salça

Pirinç

Makana

Bulgur

Un

Yağ

Reçel

Bakliyat çeşitleri

Belediyenin verdiği erzak yardımı ne şekilde kullanılır?

Büyük şehirlerde erzak desteği, ön koşul olarak görülmekte ve diğer desteklerin verilebilmesi için basamak oluşturmaktadır. Bu nedenle erzak desteğine başvuran kişiler iyice araştırılı. Kişinin yaşadığı yerde, komşularının maddi durumundan haberdar olması ve hakkında şahitlik yapması gerekmektedir.

Belediyelerin verdiği erzak yardımlarının kullanım şekilleri farklılık gösterebilir. Belediyeler, erzak desteklerini farklı kullanımlarla vatandaşlara sunmuştur.

Erzak kolileri: kolilerde depolanmış erzak, muhtaç vatandaşlara belediye yetkilileri tarafından ulaştırılır. Hazırlanan kolilerde asgari yiyecek maddeleri bulunur.

Kart şeklinde sosyal yardım: Erzakın belirlenen marketlerden, verilen kart ile alınmasını sağlamaktadır. Karta belirli bir miktar para yüklüdür.

Nakdi erzak desteği: bu erzak yardımı ile belediyeden nakit para alınmaktadır. Böylece alınan para, ev için kullanılır.

Belediyeler dışında hangi kurumlar erzak yardımı yapmaktadır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Muhtarlıklar ve kaymakamlıklar

Şehit veya gazi yakını olunması durumunda askeri sivil toplum kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları

Erzak yardımı konusunda istisnai durumlar var mıdır?

Normalde kişiler sadece ikamet adreslerine göre kayıtlı oldukları belediyelerden yardım alabilirler. Ancak yapılan son düzenlemelerle öğrencilerin de okudukları belediyelerden yardım alabilmesi sağlanmıştır.

Eğer kişinin muhtaçlığı biliniyorsa, şahsi başvuru yapılmaksızın başka bir mahalle sakini tarafından da erzak yardımı yapılabilmektedir. Muhtarlık ile bağlantı kurularak bu kişiye destek verilmesi sağlanır. Bu şekilde destek alan kişiler, kira ve giyim gibi yardımlardan da faydalanabilir.

Sosyal yardım kartı nedir?

Sosyal yardım kartı, ihtiyaç sahiplerinin limitli olarak kartla alışveriş yapmasını sağlamaktır. Sosyal yardım kartı, 5 yıl süre ile her ay verilebilmektedir. Kullanıcılar anlaşmalı marketlerden bu sayede alışveriş yapabilirler.

Sosyal kart limit tutarı belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı belediyelerde kartın limiti 200 TL iken bazı belediyelerde ise 400 TL olabilmektedir. Kartın verilme sıklığı limiti belirlemektedir. Eğer belediye kartı ayda bir veriyorsa, bu durumda kartın limiti 100 TL olacaktır.