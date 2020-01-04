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Berat kandilinde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Berat kandili duaları ve namazı

Ramazanın habercisi olarak bilinen Berat kandilinde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Günahların affolduğu berat kandilinde okunan dualar ve namazın nasıl kılındığı merak ediliyor.

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:50
Berat kandilinde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Berat kandili duaları ve namazı

Berat Kandili, Müslümanlar için önemli bir gündür. Arapça anlamı ‘’Temizlenme’’ olan Berat Kandilinde Müslümanlar ibadet eder ve aynı zamanda tövbe eder. Günahlarından arınmaya çalışılır. Rahmet gecesi olarak da bilinen bu gecede belirli dualar okunmaktadır.

Berat Kandili, Ramazandan öncedir ve Ramazan ayının müjdeleyicisidir. Berat Kandilinde bol bol ibadet edilmesi gerekmektedir. İbadetler sayesinden günahlardan arınmış olunur.

Berat Kandili Nedir?

Berat Kandili, Ramazan ayından önce gelen mübarek gecedir. Ramazan ayını müjdeler. Bu gecede edilen dualar kabul olur. Günahlardan arınmak için bol bol ibadet yapılır. Müslümanlar için oldukça önemli olan bu gece için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şunları söylemiştir:

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim! Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.” (İbn Mâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191.)

Berat Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır?

Bu önemli gecede pek çok ibadet yapılmalıdır. Müslümanlar yaptıkları her ibadette çok fazla sevap kazanırlar. Ayrıca Berat kandilinde günahlar da affedilmektedir. Berat Kandilinde şu ibadetler yapılmalıdır:

-Kur’an-ı Kerim okumak veya okuyan birini dinlemek.

-Hz.Muhammed’e salat ve selam getirmek.

-Hamd ve şükür etmek.

-Allah’tan sık sık bahsetmek, zikretmek.

-Tefekkürde bulunmak.

-Türbeleri ziyaret etmek.

-Sadaka vermek.

-Küs ise barışmak veya küs olanları barıştırmak.

-Muhtaçlara yardım etmek.

-Sadaka vermek.

-Günahlar için tövbe etmek.

-İnsanlardan hak istemek.

-Yaşlıları ziyaret etmek.

-Yakınların mezarlarını ziyaret etmek, onlara dua etmek.

-Kandil kutlamak, dua istemek.

-Herkes için ve kendi için dualar edilmeli.

Berat Kandilinde Okunacak Dualar

Berat kandilinde dualar okunur ve tespihler çekilir. Berat kandiline özel ek olarak kılınması gereken hayır namazları vardır. Bu namazlar 100 rekattan oluşmaktadır. Bu namazı kılanlar o yıl içerisinde vefat ederse şehitlik mertebesine ulaşır.

100 rekat olan namaza başlamadan önce söylenmesi gereken niyet şu şekildedir

“Ya rabbi, niyet ettim rızayı şerifin için namaza. Beni af-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbîden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, Süeda defterine kaydeyle.”

Namaz kılındıktan sonra toplam 14 kere okunacak olan farklı 11 dua vardır. Dualar şunlardır:

-İstiğfar duası

-Salavat-ı Şerife duası

-Fatiha suresi

-Ayetel Kürsi

-Tevbe suresinin son iki ayeti okunmalıdır.

-Yasin (14 kere)

-İhlas suresi

-Felak suresi

-Nas suresi

-Ayrıca söylenmesi gerekenler vardır. 14 kere “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” Ve 14 kere ‘’Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed’’ söylenmelidir.

Berat Kandili Gecesi Duası

Yukarıda belirtilen dualar ve kılınması gereken namazlar, yapılması gereken ibadetler dışında Berat gecesinde özel olarak okunması gereken dua da yer almaktadır. Dua şöyledir:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkram Sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara âmân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce Zat’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Resul’ünün lisanı üzere indirilen Kitabı’nda bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şaban’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashabına salât u selâm eylesin!”

Son Güncelleme: 04.01.2020 11:50
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