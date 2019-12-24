Beşiktaş'taki meslek lisesi iskelesinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu iskelede erkek cesedi bulundu. 50 yaşlarında olduğu tahmin ediler ve ağlara sarılı bir şekilde bulunan cesedin denizden iskeleye vurduğu düşünülüyor.

Okulda ders arasında tenefüse çıkan öğrencilerin cesedi görür görmez okul yönetimine bildirmesinin ardından yönetim hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iskele altında duran cesedi sudan çıkarttıktan sonra üzerinde arama yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 50 yaşlarında bir kişi olduğu tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalarının ardından cesedin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İskelede bir cesedin olduğunu duyan öğrenciler okulda panik yaşarken olayı gören bir öğrenci, "İlk teneffüsteydik. Filikaya baktığımızda büyük bir kütlenin olduğunu gördük. Meğerse cesetmiş. Sahil güvenlik ve polis ekipleri olay yerine geldi. Şerit çekerek incelemelere başladılar. Bizim oraya geçişimiz yasaklandı. Sınıftaki arkadaşlar panik oldu. Ancak dersler devam etti" diye konuştu.