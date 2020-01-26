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Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları

Beşir Derneği yardıma ihtiyacı olan kişilerin yanında olmaya devam ediyor. Beşir Derneği nedir, Beşir Derneği yardımından kimler faydalanabilir, Beşir Derneği’nden yardım almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

26 Ocak 2020 Pazar 08:51
Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları

Beşir Deneği, yardıma muhtaç kişilerin elinden tutan uluslararası bir denektir. Beşir Deneği Türkiye’nin yanı sıra dünyada durumu zor olan ülkelerdeki vatandaşlara da yardım etmektedir. Bu denek hemen her konuda insanlara destek olmaktadır.

Beşir Deneği’nin Amacı Nedir?

Beşir Deneği’nin temel amacı yardıma ihtiyacı olan insanların elinden tutmaktır. Bu denek pek çok alanda insanlara yardım sağlamaktadır. Beşir Deneği’nin amacı şu şekildedir:

- Yardıma ihtiyacı olan kişilerin yanında olmak,

- Adalete ve insanlığa katkı sağlamak,

- Hayırların yaygınlaşmasını sağlamak,

- Uluslararası alanlarda faaliyet göstermek,

- Evi olmayanlara yardım etmek,

- Öğrencilere eğitim desteği sağlamak,

- Eğitim kursları açmak,

- Engelli vatandaşlara destek olmak,

- Hastaların tedavilerini üstlenmek,

Beşir Deneği’ne Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Beşir Deneği’nden yardım almak isteyen kişiler kurumun intenet sitesi üzerinden yardım talebinde bulunabilir. Yardım başvuruları bireysel ve kurumsal olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Beşir Deneği Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Beşir Deneği’nden yardım almak isteyen kişiler ilk olarak https://www.besir.org.tr/ adresine giriş yapmalıdır. Ardından ekranın en alt bölümünde yer alan “Yardım Talebi” seçeneğine tıklanmalıdır. Açılan ekrandan “Bireysel Başvuru” sekmesine tıklanmalıdır.

Bu ekranda bireysel yardım başvurusu için formun doldurulması gerekir. Bu formdaki bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.

Beşir Deneği Kurumsal Yardım Başvurusu

Beşir Deneği’ne kurumsal başvuru yapmak için kurumun intenet sitesinde yer alan “Yardım Talebi” bölümüne tıklanmalıdır. Açılan ekrandan kurumsal başvuru seçilmelidir. Bu ekranda açılan form doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Formun doldurulmasıyla birlikte kurumsal başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Beşir Deneği Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Beşir Deneği’nden yardım talebinde bulunan kişiler, ihtiyaçları için sorgulama yapabilir. Sorgulama yapmak için ilk olarak kurumun intenet sitesinde yer alan “Talepler” seçeneğine tıklanmalıdır. Açılan ekranda yer alan “Yardım Talebi Sorgulama” seçeneğiyle sorgulama yapılabilir. Sorgulama için vatandaşlık numarası, doğum tarihi ve ikamet bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 26.01.2020 08:51
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