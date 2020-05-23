Beyoğlu'nda polise yakalanan taksiciden ilginç savunma!

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 24.00'da başladı. Sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan polis noktasında denetim yapan ekipleri sokağa çıkma yasağına rağmen yola çıkan taksiyi durdurmak istedi.,

Denetim noktasına yaklaşırken yolcuların dışarıya bir madde attıklarını gören polis ekipleri taksiden uyuşturucu madde atılmış olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurdu ve takside arama yapmaya başladı. Ekiplerin yaptığı aramada araç ve yolcular temiz çıkarken sokağa çıkma yasağına rağmen Bursa'ya gitmek isteyen biri kadın iki yolcuya ceza kesilmesi için kimlikleri istendi. Kimlikleri yanında olmayan yolcular polis merkezine götürülürken taksi şoförü Bekir Sıddık Eski'ye yasağa rağmen dışarı çıktığı için idari para cezası uygulandı.

Yasak olmasına rağmen dışarı çıkarak yolcu taşıyan taksi şoförü, ceza yememek için kendini savunarak, "Cenazeleri olduğu için yolcuları aldım. Bana Taksim'den sokağa çıkış belgesi alıp Bursa'ya gideceğiz dediler. 'Bursa'ya gitmemiz lazım. Cenazemiz var dediler.' Biz de inisiyatifimizi kullandık." diye konuştu fakat polis bu savunmayı kabul etmedi. Ceza işlemi uygulayan polis memuru "Bu işin mazereti yok. Bir kural var. Kurallara uyacaksın. Uymazsan karşılığı cezadır. 'Ben inisiyatif kullandım' diye bir durum yok. Hata yaptıysan karşılığı cezası neyse uygulanacak" diyerek ceza işlemlerini tamamladı.