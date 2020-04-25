İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Bilim kurulu onay verirse AVM'ler kademeli olarak açılacak

AVM'lerin açılışı ile ilgili kritik açıklama geldi.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Bilim kurulunun onayı ve perakendecilerin talepleri doğrultusunda AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılır açıklaması yaptı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:23
Bilim kurulu onay verirse AVM'ler kademeli olarak açılacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında kendilerini kapatan AVM'lerden açılış süreci ve tarihi ile ilgili kritik açıklamalar geldi.Bilim kurulunun onayı ve perakendecilerin talepleri doğrultusunda AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılabilecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati ile yaptığımız istişaremizle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdim. Yapılan haberlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız." dedi.  
Altaş, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile 7/24 sektörün sorunlarıyla ilgili iletişimde olduklarını belirtti.

Kısa süre önce Bakan Yardımcısı Nebati ile görüştüklerini ve bu istişareyle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanla, 'hayatın normalleşmeye geçişi için kamu ile beraber AVM'lerle ilgili nasıl bir geçiş planlanmalı ki süreç halk sağlığı açısından doğru yönetilsin' diye konuştuk. Bu istişareler sırasında salgınla mücadelede alınan mesafe ve olumlu gelişmeler doğrultusunda '4 Mayıs veya 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Bilim Kurulu onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' dedik. Yapılan haberlerde, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek, 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, her aradığımızda karşımızda gördüğümüz, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız."

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar." dedi.

Altaş, Türkiye'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi.

Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hüseyin AltaşAlışveriş Merkezleri Ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı 25 Nisan - 1 Mayıs 2020 indirimli ürünler
A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı 25 Nisan - 1 Mayıs 2020 indirimli ürünler
İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katıldı, maganda kurşunuyla yaralandı
İstiklal Marşı söyleme etkinliğine katıldı, maganda kurşunuyla yaralandı
AVM'ler 8 mayıs'ta kapılarını açıyor
AVM'ler 8 mayıs'ta kapılarını açıyor
Kovid 19 WhatsApp danışma hattı devreye girdi
Kovid 19 WhatsApp danışma hattı devreye girdi
10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti
10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti
2 liralık sütlaçtan yiyen garsonun işine tazminatsız son verildi
2 liralık sütlaçtan yiyen garsonun işine tazminatsız son verildi

Popüler Haberler

Yaparsın Aşkım başvuru şartları ve whatsapp başvuru numaraları
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Göz kanlanması neden olur, hastalık belirtisi midir? Göz kanlanmasının sebepleri
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Hayat sigortası ölüm yazminatı hesaplama nasıl yapılır? Ölüm tazminatı nereden alınır?
Devlet 960 TL kira yardım başvurusu gerekli belgeleri
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
TBMM binası ne zaman, nerede kuruldu? İlk TBMM Başkanı kimdir?
Koronadan ölenler nasıl defnediliyor? Dini gereklilikler yerine getiriliyor mu?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Havva Alpay kimdir?
Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Bakan Soylu açıklama yaptı
Askerlik kilo şartı nedir? Kaç kilo olan askere gidemez?
Uygun faizlerle 40.000 TL Kredi veren bankalar hangileridir?
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?
Niyet etmeden ve sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruç'a ne zaman niyet edilir?
Zoom hesabı kalıcı ve tamamen silme nasıl yapılır?
Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı okudu - İllerden gelen görüntüler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.