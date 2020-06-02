Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çiftlere düğün önerisi!

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını kapsamında bir çok işletme gibi düğün salonlarıda hizmete kapatılmıştı. Düğün sezonun yaklaşması ve normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte açılmasına izin verilmeyen salonları ne olacağı hakkında çifler oldukça fazla merak içinde kaldı.

Binlerce çift, yetkililerde konuya ilişkin bir açıklama beklerken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çiftlere iyi bir haber verdi. Bu güne kadar yapılan geleneksel düğünlerin artık geride kaldığını söyleyen Prof. Özlü, bundan sonraki düğünlerin açık havada yapılmasının içinde bulunduğumuz durum nedeniyle insan sağlığı açısından daha iyi olacağını belirtti.

Çiftler ve aşlelerin merakla beklediği açıklama hakkında detalı bilgiler paylaşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, kapalı mekanları içinde kalabalık ile birlikte söz konusu sosyal mesafeyi korumakta çok fazla zorlanılacağına dikakt çekerek, "Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak düğünleri yine yapabiliriz." diye konuştu.

Bu güne kadar genel olarak yapılan geleneksel düğün anlayışının bir süre daha daha ertelenmesi gerektiğine vurgu yapan Özlü, düğün yapacak çift ve ailelere şu önerileri sundu:

"Yeni formatlar geliştirmemiz lazım. Açık düğün yapılabilir. Bunun için belediyeler belli yerler ayırabilir. Organizasyon şirketleri açık havadaki düğünlerle ilgili yeni formatlar geliştirebilir"

Düğünün nasıl olacağı, girişte çıkışta, düğün sırasında, tebrik sırasında, hediyeleşme, takı gibi işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda gelecek misafirlere davetiye ile bilgilendirme yapılabilir. Bu şekilde kalabalık önlenebilir. Bunu yapabiliriz. Yani sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak, hijyene dikkat ederek açık havada düğünlerin yapılabileceğine inanıyorum"

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:52