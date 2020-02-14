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Bim 14 Şubat 2020 Aktüel Ürünler sevgililer günü fırsatları neler?

BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler Sevgililer Günü fırsatları neler sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte BİM aktüel ürün fırsatlarına ilişkin ayrıntılar.

14 Şubat 2020 Cuma 15:18
Bim 14 Şubat 2020 Aktüel Ürünler sevgililer günü fırsatları neler?

 

BİM aktüel ürünleri damga vurmaya devam etmekte. Birbirinden muhteşem ürünleriyle dikkat çekmekte olan BİM market kalite ve uygun fiyatı bir arada sunmaktadır. İlk olarak en fazla ses getiren ürünleri teknolojik ürünler bulunmaktadır. Her hafta sunmuş olduğu elektronik ürünlerle çok sayıda müşterisini memnun eden BİM, elektronik ürünlere önek verilecekse Samsung Galaxy A70 cep telefonu yalnızca 2599 TL ile satışa sunuluyor. Öte yandan Fakir dik durabilen süpürge ise 169 TL’den satışa sunulmakta.

14 Şubat tarihi itibariyle reyonlarda olacak çok sayıda ürün müşteri cebi için uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle de mutfak için sunulan pek çok ürün reyonlarda olacak. Fakir blender seti ise 159 TL fiyatla satılacak. BİM aktüel ürünlerindeyse 14 Şubat itibariyle pek çok yatak odası ürünü reyonlarda bulunacak. Özellikle de ev hanımının dikkatini çeken pek çok ürün uygun fiyatlarla satılacak. Kanepe örtüsü 29.90 TL, çift kişilik çarşaf takımı 39.90 TL, soley banyo mutfak kaydırmaz halıysa 29.90 TL’den satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:18
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