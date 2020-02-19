betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

BİM’de gelecek hafta 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kampanyası yapılacak. BİM kampanya kapsamında hazırladığı katalogları paylaştı. BİM’in 21-28 Şubat tarihleri arasında satışa sunacağı kampanyalı ürünler haberimizde.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:38
Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin en büyük perakende market zinciri olan BİM Marketlerinde 21- 28 Şubat tarihleri arasında indirim günleri yapılacak. BİM 21 Şubat ile 28 Şubat tarihlerinde yapacağı indirim günlerine dair kataloglarını paylaştı.

Katalogda dikkat çeken ürünlerin başında Dijitsu 43 marka televizyon geliyor. Djitsu 43 televizyon 1299 TL’den satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Kumtel cam ankastre set 1099 TL, Philips taşınabilir şarj aleti 60 TL, bluetooth hoparlör 50 TL ve singer dikiş makinesi 199 TL’den satışa çıkarılacak.

İndirim gününe özel kataloglara vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Son Güncelleme: 19.02.2020 17:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Ev hanımları emekli olma şartları ve başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı

Popüler Haberler

22 şubatta tamamı açılacak olan Menemen Aliağa-Çandarlı otoyol fiyatları belli oldu! Menemen Aliağa Çandarlı Otoyol Geçiş Ücretleri 2020
2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
Şaziye İvegin neden gitti? Survivor 2020 Şaziye İvegin sakatlığı ne, neden veda etti?
Yemek Sepeti iş başvurusu nasıl yapılır? Yemek Sepeti personel alım şartları
Babil Dizisi İrfan gerçekleri öğrenecek mi? İrfan gerçekleri ne zaman öğrenecek?
Rüyada üzüm görmek ne demektir? Rüyada üzüm görmenin anlamı ve tabiri
14-16 Şubat 2020 hafta sonu en çok izlenen filmler hangileri oldu? Haftasonu gişe ve hasılat rakamları
2020 Özel okul ve kolej fiyatları - En ucuz özel okullar hangisi, en iyi özel okullar hangisi?
2020 cemreler ne zaman, nereye düşecek? 2020 1. Cemre tarihi ne zaman?
Hakmar 17-24 Şubat 2020 Aktüel ürünler kataloğu!
Elazığ deprem yardmı için ne kadar para toplandı?
Netflix'ten yeni Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Başvuru İşlemleri Başlamıştır.
Taksim Meydanı yeni hali nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.