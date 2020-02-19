Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin en büyük perakende market zinciri olan BİM Marketlerinde 21- 28 Şubat tarihleri arasında indirim günleri yapılacak. BİM 21 Şubat ile 28 Şubat tarihlerinde yapacağı indirim günlerine dair kataloglarını paylaştı.
Katalogda dikkat çeken ürünlerin başında Dijitsu 43 marka televizyon geliyor. Djitsu 43 televizyon 1299 TL’den satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Kumtel cam ankastre set 1099 TL, Philips taşınabilir şarj aleti 60 TL, bluetooth hoparlör 50 TL ve singer dikiş makinesi 199 TL’den satışa çıkarılacak.
Son Güncelleme: 19.02.2020 17:38