Bim marketlerde Ramazan boyunca süren indirimler bayram sonrasında da seçili bazı ürünlerde devam ediyor. Ramazan bayramı sonrasında bim'de satılacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıdadan ,piknik malzemelerine ,televizyondan, elektroniğe,mutfak eşyalarına kadar bir çok indirimli ürün sizleri BİM aktüel ürünler kataloğu'da bekliyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs

Bim marketlerde ramazan sonrasında kamera,televizyon,şarj aleti,kulaklık matkap,çadır,kampçı masası ve daha çok fazla ürün indirimli olarak BİM aktüel ürünler kataloğun'da incelemeniz için sizleri bekliyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Mayıs

Bim'de ramazan bayramı sonrasında çocuklarınız için bisiklet,havuzlu kaydırak,oyucak,terlik,tşhirt ve daha fazla ürün sizleri bekliyor. Fiyat analizleri için BİM aktüel ürünler kataloğnu incelebilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 19:25