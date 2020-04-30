BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri

5 Mayıs tarihli indirimli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Sizler kişisel bakım ürünlerinizi market raflarından önce BİM aktüel indirimli ürünle kataloğunda inceleyebilirsiniz.

Duş jeli,şampuan,parfümlü kolonya,deodarant,yara bandı,sabun,makyaj malzemesi gibi kişisel bakım ürünlerinin fiyatlarını bim marketlere gitmeden inceyebilirsiniz.

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MAYIS

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MAYIS

Bim market aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasında ise birbirinden güzel makyaj malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri sizler için