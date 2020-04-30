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BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.5 Mayıs tarihli indirimli ürünlerin yer aldığı bim aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir,duş jeli, şampuan,deodorant,parfüm ve daha bir çok makyaj malzemesini indirimli olarak bim marketlerden alabilirsiniz.. İşte sizler için 5 mayıs tarihli mahallenizdeki bim aktüel ürünler kataloğu..

30 Nisan 2020 Perşembe 17:47
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri

5 Mayıs tarihli indirimli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Sizler kişisel bakım ürünlerinizi market raflarından önce BİM aktüel indirimli ürünle kataloğunda inceleyebilirsiniz.

Duş jeli,şampuan,parfümlü kolonya,deodarant,yara bandı,sabun,makyaj malzemesi gibi kişisel bakım ürünlerinin fiyatlarını bim marketlere gitmeden inceyebilirsiniz.

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MAYIS

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MAYIS

Bim market aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasında ise birbirinden güzel makyaj malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri sizler için 

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