Bim aktüel ürünler kataloğu belli oldu 2 - 5 Haziran indirimleri

Bim'de 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.Ramazan bayramı sonrası Haziran ayının ilk haftasında bim marketlerinde indirimli olarak bulabileceğiniz gibi detaylı bir şekilde fiyat karşılaştırması da yapabileceksiniz.

Bim aktüel ürünler kataloğu 2 - 5 Haziran

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da tereyağ,pirinç,siyez,kavulca ve mor un gibi un çeşitleri,ceviz yağı,sirke ve daha bir çok gıda ürününü,mutfağınız için tencere ve tava setlerini,eviniz için televizyon, elektrik süpürgesi , çocuklarınız için bavul, evinizin dekorasyonu için kilim,masa örtüsü ve daha bir çok ürünü inceleyebilirsiniz

Bim aktüel ürünler kataloğu 2 - 5 Haziran

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da gıda ürünü olarak bir çok un çeşidi,pirinç,tereyağ,bulgur,mercimek çiğ köfte ve daha bir çok ürünü inceleyebilirsiniz.

Bim aktüel ürünler kataloğu 2 - 5 Haziran

Bim aktüel ürünler kataloğun'da 2 - 5 Haziran tarihlerinde çelik tencere seti,tava çesitleri,yemek takımı,servis seti,bardak çeşitleri ve daha bir çok ürünün fiyatını inceleyebilirsiniz.

Bim aktüel ürünler kataloğu 2 - 5 Haziran

Bim aktüel ürünler kataloğun'da 2 - 5 Haziran tarihlerinde televizyon,elektrik süpürgesi,t-şhirt-çocuklarınız için valiz ve daha onlarca ürün sizleri bekliyor

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 21:46