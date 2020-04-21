BİM Aktüel ürünler Kataloğu Ramazan haftası indirimi 21 - 22 Nisan 2020

BİM Aktüel ürünler Kataloğu 21- 22 Nisan ramazan haftası indirimli ürünleri belli oldu.Yaklaşan ramazan ayın tüketmekten çekinmeyeceğiniz indirimli ürünler yerlerini önce bim aktüel ürünler kataloğu'nda yayınlandı. İşte sizler için yayınladığımız ramazan ayı öncesi indirimli bim market ürünleri ;

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 1 (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

Ramazan ayının girmesine sayılı günler kala 21 Nisan tarihli bim indirimli aktüel ürünler kataloğu ilk sayfasında bol bol tüketebilmeniz için krem peynir , bal,pekmez,tereyağ gibi sahur ve iftarda tüketebileceğiniz faydalı ürünlerde indirimler sizleri bekliyor.

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 2 (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU'nun bu sayfasında ise özellike iftar sofralarına bol bol kullanabileceğiniz bakliyat,salça,yağ,tereyağ çay gibi indirimli ürünler sizler için raflardan önce katalog'ta yerlerini alıyor.

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 3 (21 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU bu sayfasında ise atıştırmatık çikolata , kahve vb gibi indirimli ürünler sizler için bim marketlerindeki raflarda yerlerini alıyor

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 4 (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 22 NİSAN çarşamba günü ise mutfak araç gereçlerinde indirimler sizleri bekliyor. set üstü ocak , kettle, blender seti,tava, tabak bardak gibi tüm mutfak gereçleri bim aktüel ürünler kataloğunun bu sayfasında

Banyo için dolay , mutfak için musluk bataryası tüm bu araç gereçler ramazan öncesi indirim ile bim aktüel ürünler kataloğunda ve bim marketler raflarında sizler için yerini alıyor