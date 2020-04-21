İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97618
ALTIN
375.282
DOLAR
6.9801
STERLİN
8.5865
EURO
7.5630

BİM Aktüel ürünler Kataloğu Ramazan haftası indirimi 21 - 22 Nisan 2020

Hemen hemen her mahallede bulunan BİM marketlerinde bu haftaki indirimli ürünler listesi 21 -22 Nisan Bim Aktüel ürünler kataloğu'nda yayınlandı. Ramazan öncesi sizlerde bu indirimlerden yararlanmak isterseniz öncelikle BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 21 - 22 Nisan 2020 kataloğunu incelemeniz için yayınlıyoruz.İşte ramazan ayında bol bol tüketmekten çekinmeyeceğiniz indirimli peynir,tereyağ gibi kahvaltılık ürünler ve salça , pirinç , bulgur gibi ana öğün yemeklik malzemeler..

21 Nisan 2020 Salı 14:36
BİM Aktüel ürünler Kataloğu Ramazan haftası indirimi 21 - 22 Nisan 2020

 BİM Aktüel ürünler Kataloğu 21- 22 Nisan ramazan haftası indirimli ürünleri belli oldu.Yaklaşan ramazan ayın tüketmekten çekinmeyeceğiniz indirimli ürünler yerlerini önce bim aktüel ürünler kataloğu'nda yayınlandı. İşte sizler için yayınladığımız ramazan ayı öncesi indirimli bim market ürünleri ;

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 1   (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

Ramazan ayının girmesine sayılı günler kala 21 Nisan tarihli bim indirimli aktüel ürünler kataloğu ilk sayfasında bol bol tüketebilmeniz için krem peynir , bal,pekmez,tereyağ gibi sahur ve iftarda tüketebileceğiniz faydalı ürünlerde indirimler sizleri bekliyor. 

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 2   (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU'nun bu sayfasında ise özellike iftar sofralarına bol bol kullanabileceğiniz bakliyat,salça,yağ,tereyağ çay gibi indirimli ürünler sizler için raflardan önce katalog'ta yerlerini alıyor.

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 3   (21 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU bu sayfasında ise atıştırmatık çikolata , kahve vb gibi indirimli ürünler sizler için bim marketlerindeki raflarda yerlerini alıyor

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 4   (21 -22 NİSAN RAMAZAN HAFTASI İNDİRİMİ )

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 22 NİSAN çarşamba günü ise mutfak araç gereçlerinde indirimler sizleri bekliyor. set üstü ocak , kettle, blender seti,tava, tabak bardak gibi tüm mutfak gereçleri bim aktüel ürünler kataloğunun bu sayfasında

Banyo için dolay , mutfak için musluk bataryası tüm bu araç gereçler ramazan öncesi indirim ile bim aktüel ürünler kataloğunda ve bim marketler raflarında sizler için yerini alıyor

Son Güncelleme: 21.04.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
21 22 Nisan 2020 BİM Aktüel ürünler Kataloğu Ramazan HaftasıBim Aktüel ürünler KataloğuBim Aktüel ürünler Kataloğu Ramazan Indirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de bu adaya korona virüs giremedi!
Türkiye'de bu adaya korona virüs giremedi!
Öfkeli koca dehşeti! Eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi
Öfkeli koca dehşeti! Eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi
İBB yardım kolisi başvurusu İBB sosyal yardım başvurusu
İBB yardım kolisi başvurusu İBB sosyal yardım başvurusu
22 günde koronavirüsünü yendi, taburcu olunca o süreci anlattı
22 günde koronavirüsünü yendi, taburcu olunca o süreci anlattı
İBB çocukları unutmadı! 23 Nisan'da 100 bin çocuğa hediye
İBB çocukları unutmadı! 23 Nisan'da 100 bin çocuğa hediye
TÜBİTAK'tan korona'nın sosyal ve beşeri etkilerini araştırın çağrısı! 200 Bin TL'ye kadar destek
TÜBİTAK'tan korona'nın sosyal ve beşeri etkilerini araştırın çağrısı! 200 Bin TL'ye kadar destek

Popüler Haberler

Merkez Bankası 2020 Nisan ayı PPK toplantısı ne zaman? Sonuçları ne zaman açıklanır?
Doya Doya Moda Sedanur Gümüş kimdir? Yeni yarışmacı Sedanur Gümüş hakkında bilgiler
Sürü yöneticisi istihdamı desteği nedir? Çoban destekleme şartları nelerdir, kimlere verilmemektedir?
Kim Jong Un öldü mü ? Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un sağlık durumu nasıl?
Survivor Barış Yasin kavgası sansürsüz izle!
Türkiye'nin gıda ve içecek stoğu ne kadar?
Doya Doya Moda Hava neden diskalifiye oldu? Doya Doya Moda Hava neden yok?
Hepijet kargo ve gönderi takip ve sorgulama işlemleri nereden ve nasıl yapılır? Hepsiburada alışveriş kargo sorgulama
Survivor 52. Bölüm tanıtım fragmanı 20 Nisan Pazartesi
Günlük Burç Yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba
Açık kapı ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama nasıl yapılır? Açık Kapı ne işe yarar?
Okullarda telafi eğitimleri ne zaman başlayacak, okullar ne zaman eğitime açılacak?
Yıkanabilir nano siyah maskeler koronavirüsten korur mu?
Eşkıya Fahri Ölecek mi? Kenan Çoban Edho’dan ayrılacak mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 liralık sosyal yardımı kimler alabilir?
Berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılması dört gözle bekleniyor
Beşiktaş'ta kaleci için adı geçen Bruno Varela kimdir? Hangi takımda oynuyor?
2020 yılı Ösym sınav takvimi açıklandı. Ösym’nin yapmış olduğu sınavlar ve tarihleri
Eşkiya Edho Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Edho Kasaplar Samuel kimdir?
MEB EBA Türk Telekom Vodafone ve Turkcell 8 GB Bedava internet hakkı veriyor
Bankaların 6 Ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 Bin TL destek kredisi nasıl alınır, geri ödeme taksitleri ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.