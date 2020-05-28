Bim'de 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu belli oldu

Bim'de 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Haziran ayının ilk günlerinde bim market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünleri detaylı olarak inceleyebilir fiyat karşılaştırmaları yapabilirsiniz. Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da pirinç,siyez,kavulca ve mor un gibi un çeşitleri,ceviz yağı,sirke ve daha bir çok gıda ürününü,mutfağınız için tencere ve tava setlerini,eviniz için televizyon, elektrik süpürgesi gibi bir çok ürünü inceleyebilirsiniz. İşte Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Bim'de 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu belli oldu
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Bim'de 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.Ramazan bayramı sonrası Haziran ayının ilk haftasında bim marketlerinde indirimli olarak bulabileceğiniz gibi detaylı bir şekilde fiyat karşılaştırması da yapabileceksiniz.

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu

 Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da tereyağ,pirinç,siyez,kavulca ve mor un gibi un çeşitleri,ceviz yağı,sirke ve daha bir çok gıda ürününü,mutfağınız için tencere ve tava setlerini,eviniz için televizyon, elektrik süpürgesi , çocuklarınız için bavul, evinizin dekorasyonu için kilim,masa örtüsü ve daha bir çok ürünü inceleyebilirsiniz

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da gıda ürünü olarak bir çok un çeşidi,pirinç,tereyağ,bulgur,mercimek çiğ köfte ve daha bir çok ürünü inceleyebilirsiniz.

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da çelik tencere seti,tava çesitleri,yemek takımı,servis seti,bardak çeşitleri ve daha bir çok ürünün fiyatını inceleyebilirsiniz.

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Bim 2 - 5 Haziran aktüel ürünler kataloğun'da televizyon,elektrik süpürgesi,t-şhirt-çocuklarınız için valiz ve daha onlarca ürün sizleri bekliyor


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