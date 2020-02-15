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Bim indirimleri 14-20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’nin her noktasında şubesi bulunan Bim de indirim! Bim indirimleri 14-20 Şubat 2020 aktüel ürünler katalogu haberimizde…

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:24
Bim indirimleri 14-20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’de en çok tercih edilen market zincirlerinden birisi olan Bim’de 14 Şubat aktüel indirimli ürünlerini içeren katalog yayınlandı. 14 Şubat’tan 20 Şubat’a kadar geçerli olacak indirimlerde birçok ürüne indirimli fiyatı ile sahip olabilirsiniz. Ev aletlerinden mutfak araç gereçlerine, oyuncak çeşitlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünü indirimli fiyatları ile katalogdan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy A70 2599 TL

Motorola mikrofonlu kulaklık 19,90 TL

Fakir piccadily süpürge 169 TL

Mercusys wifi sistemi 300 mbps 149 TL

Smartfit akıllı bileklik 59,90 TL

Aprilla ayak bakım törpüsü 19,50 TL

Kumtel fanlı ısıtıcı 49,90 TL

Tüm fiyatlar ve ürünler için katalogu inceleyeniz.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:24
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