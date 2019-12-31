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BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri

Bim mağazaları Türkiye’de en çok alışveriş yapılan mağazadır. Bundan dolayı pek kişi Bim mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır sorusuna yanıt aramaktadır. BİM marketlerin çalışma saatleri bütün mağazalarda aynıdır.

31 Aralık 2019 Salı 04:32
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri

Türkiye’deki en büyük zincir marketlerden Bim her gün milyonlarca kişiye satış yapıyor. Özellikle Aktüel ürünler kapsamında yapılan indirimler müşterileri bir hayli memnun etmektedir. Bundan dolayı pek çok kişi Bim mağazalarının çalışma saatlerini araştırmaktadır.

Bim Marketler

Bim 1995 senesinde kurulan bir gıda perakende şirketidir. 1997 yılında 100 markete ulaşan şirket, 2001 krizinden fazla etkilenmedi aynı yılda 87 mağazayı daha faaliyete açtı. 2004 yılında mağaza sayısı ülke genelinde 1000’e ulaştı. 2008 yılında ise 2285 mağazaya ulaştı ve yurtdışına açılış başladı. Yurtdışına açılmanın ardından 2016 yılında toplam 20 milyar TL ciro elde edildi.

Bim isminin açılımı Birleşmiş Mağazalar A.Ş.’dir. Bim’in sahibi Latif Topbaş’tır.

Bim Mağazalarının Açılış ve Kapanış Saatleri

Bim marketler günde 12 saat kadar açık kalmaktadır. Marketler her sabah saat 09:00’da açılır ve akşam saat 21:00’da kapanır.

Bim Çalışma Saatleri

Bim mağazaları bütün ülke genelinde sabah saat 09:00’da açılır ve akşam saat 21:00’da kapanır. Ancak personellerin çalışma süresi farklı olmaktadır. Bim çalışanları sabah saat 08:00 ile akşam saat 22:00 saatine kadar markette kalmaktadır.

Bim Marketler Bayram veya Resmi Tatillerde Açık Mı?

Bim marketler hafta sonu günlerine dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Ancak marketler Kurban ve Ramazan Bayramlarının 1. günlerinde kapalıdır.

Bim marketler 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatil bayramlarda ise hizmet vermektedir.

Son Güncelleme: 31.12.2019 04:32
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