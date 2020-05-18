BİM marketlerin Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! 19 Mayıs Salı 2020

Bim marketlerin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bim marketlerde 19 Mayıs Salı 2020 tarihinde pek çok ürün aktüel ürünler kapsamında indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

Bim 19 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden ev aletlerine pek çok ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunacak. Yeni aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerden bir tanesi Çift Fonksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi 199 TL fiyatla raflarda olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A70 akıllı cep telefonları 2 bin 650 TL fiyatla satılacak.

Bim 19 Mayıs 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 21:03