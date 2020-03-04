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BİM personel maaşları ne kadardır? 2020 Bim market personel maaşları

BİM, Türkiye’nin dört bir yanında mağazaları bulunan en büyük marketlerden birisidir. Hemen hemen her yerde bulunması nedeniyle vatandaşların çalışmak isteyeceği yerden birisi olarak görülüyor. Peki BİM personel maaşları ne kadardır? 2020 Bim market personel maaşları ve diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 18:47
BİM personel maaşları ne kadardır? 2020 Bim market personel maaşları

En büyük market zincirlerinden birisi olan ve 81ilimizde BİM marketler Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi anlamına gelmektedir. BİM’in asıl hissedarı %14,78 ile Mustafa Latif Topbaş olmakla birlikte diğer hissedarlar şu şekildedir.  Ahmet Afif Topbaş : % 9,39, Firdevs Çizmeci : % 1,15, Fatma Fitnat Topbaş : % 1,00, Ahmed Hamdi Topbaş : % 0,53, Ahmet Hamdi Topbaş : % 0,17, Ömer Hulusi Topbaş : % 0,12, İbrahim Halit Çizmeci : % 0,00, Diğer (Halka Açık) : % 70,36 hissedarların hisse yüzdeleridir.

BİM çalışma şartları ağır olan bir kurumdur. BİM’lerin fazlaca kalabalık olması nedeniyle personele çok iş düşmektedir. Personel marketin hemen hemen her yerinde çalışmaktadır. Bir personel depodan, reyonlara ve kasaya kadar farklı yerlerinde görev yürütmektedir. Çalışma saatleri ise sabah 9’dan akşam 9’a kadardır. Ancak personeller 9 saat kadar çalışmaktadırlar. Genel olarak vardiya şeklinde çalışılarak vardiya değiştirilmektedir. Personelin 1gün izin hakkının yanı sıra 1 yıllık hizmette 16 gün izin verilmektedir.

BİM Personel Maaşları                

BİM asgari maaşı baz alarak maaş vermektedir. Ancak farklı statüdeki çalışanların maaşları değişiklik göstermektedir. Bölge müdürü aylık 5 bin TL, mağaza müdürü 4 bin TL, mağaza sorumlusu 3 bin 500, mağaza müdürü yardımcısı 3 bin TL maaş almaktadır. Reyon sorumlusu ya da kasiyer gibi personel ise aylık 2.324 ile2.500 TL aralığında maaş almaktadır.

Bazı durumlarda maaşı etkileyen durumlar gerçekleşmektedir. Öneğin sigorta, yemek ücreti gibi değişkenlik gösteren durumlar ile artma ya da düşüş yaşayabilmektedir.

BİM Personelinin Görevleri

  • Ürün sayımı yapılır. Satılan ve  satılmayan ürünler bildirilir.
  • Kasa güvenliği, Z raporu ve para teslimi görevleri vardır.
  • Mağazanın temizlenmesi ve reyon düzeni yapılır.
  • Reyonların kontrolü ve güvenlik sağlanır.
  • Reyonların doluluğu sabit tutulmaktadır.

BİM marketlerinde çalışacak personel alımı şartlarına bakacak olursak,

  • En az lise mezunu olması gerekmektedir.
  • Sektörde deneyimli olması beklenmektedir.
  • İletişim konusunda başarılı olması beklenmektedir.
  • Çalışma saatlerinde esnek olacak ve vardiya çalışma sistemine uyum sağlayacak kişiler tercih edilir.
  • Sigara gibi kötü alışkanlıkları bulunmayan kişiler tercih edilir.
  • Adli sicilinde soru bulunmaması yada iş yerinden atılmış olmaması gibi özelliklere de dikkat edilir.

BİM personel alımları BİM’in intenet sitesinden başvuru ile yapılmaktadır.  BİM’de Kariyer web sitesinde eğer bir alım yapılacak ya da eksik varsa buradan başvuru yapılabilmektedir. Bunun dışında mağazalardan da başvuru formu doldurulabilmektedir. Mağaza camlarında asılı bulunan ilanlardan takip ederek eğer alım var ise başvurabilmektedir.

 

Son Güncelleme: 04.03.2020 18:47
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ali 2020-03-05 10:59:54

yaak

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