Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar

Tüm Bim marketler üzerinde satışı yapılacak olan Tefal marka düdüklü tencere ile ilgili olan kullanıcı yorumlarına yazımızda yer verdik. Yaşım 39 ve yemek yapmayı çok seviyorum. Bim markette gördüğüm Tefal düdüklünün model, Secure 5 Neo V2 6 Litre ve Bim market dışındaki fiyatı en az 550 TL miktarında. Bim markette satılan aynı ürünün piyasadaki fiyatıyla farklı bulunup bulunmadığını bilmiyorum fakat Tefal kaliteli bir marka olduğu için çok düşük bir olasılığı var.

Bim Tefal düdüklü tencere 2020 kullananlardan yorumlar

Çeyizime koymak adına aldığım Tefal düdüklü tencerenin marka ve fiyat oranı olarak oldukça muhteşem olduğunu düşünüyorum. Ürünün çelik olması ve çok kullanılan Tefal markasının tek elle açılabilmesi ve üzerindeki güvenlik mekanizmaları beni kendine çekti. Tefal kendisini kanıtlamış bir marka olup, çoğu markalardan katbekat daha iyi bir markadır. Düdüklü tencerelerin kalitelilerini hiç kullanmadıysanız, bu ürün size oldukça kolay ve kaliteli gelecektir. Ancak üzerindeki lastik kısmı oldukça kalitesiz ve hızlıca eskiyebiliyor. Bunula birllikte kapağın kapanma hissi sebebiyle, kırılacak veya bir süre sonra bozulacakmış gibi geliyor. Aldığımdan beri ortalama 20 kez yemek pişirmişliğim olmuştur. Ürünün en sevdiğim kısmı yemekleri hızlı bir şekilde pişirmesi. Mesela kuru fasulyenin pişmesini 15 dakika bekliyorum. Önceki düdüklü tencerem ise 20 dakika sürede pişiriyordu.

Peki ben Tefal düdüklümü neden 2 ay sonra kaldırdım?

Benim beğenmedim kısmı ürünün lastik bölümü oldu. Bir yemek yaptıktan sonra hemen lastikli kısmı temizlemem gerekmekte. Pek sağlam olmayan bu kısmı yıkadığım esnada mecburen çıkartmak zorunda kalıyorum. Aynı zamanda bu kısım hızlı ve fazlasıyla leke tutabiliyor. Satın aldığımda, başlarda oldukça şık dururken, kullandıkça lekeleri olduğu gibi gösterebiliyor.

Annem çeyiz için ürün aldığım esnada Termo markalı düdüklü tencereyi almamı söylemişti fakat biraz eski görünümü olduğundan dolayı Tefal markaya yönelmiştir. Evliliğimin ardından annemin evine gittiğimde annem ile birlikte fasulye, nohut tarzı yemekler termo marka düdüklüde yaptığım zaman daha güzel bir tat almıştım. Ciddi anlamda çelik düdüklünün farklını ve lezzetini hiçbir şey vermiyor. Bu öneriyi birkaç kişiden daha işitince bende Termo marka düdüklü aldım. Bakıldığında biraz eski gibi ancak kullanımı basit ve lezzeti şahane.

Tefal markada tek el ile kullanım özelliği gibi özellikler abartıya kaçmış. Sonucta düdüklünün kapağını 1 defa kapatıyorum. Bir veya iki elimle açmış olmam bir şey etki etmiyor. Güvenlik konusunda Tefal marka yeni çıkan bir ürün olduğundan dolayı daha iyi. Eski tarz düdüklü tencereler için son derece dikkatli davranmak gerekmekte.

Bence düdüklü tencere alacak kişiler ilk olarak çelik düdüklüleri denesin. Severseniz bim marketlerdeki tefali indirimli olarak alabilirsiniz. Sonucta 200 TL gibi bir miktarı bulunan bu kaliteli düdüklünün alıcıları fazlasıyla olacaktır.