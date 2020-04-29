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BİM'de satışa sunulacak termosun özellikleri ve fiyatı

Bim 1 Mayıs aktüel ürünler kampanyası kapsamında Relax marka termosları satışa sunacak. Bim’de satılacak olan termosun özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Bim marketlerde Relax marka termoslar 249 TL fiyatla raflardaki yerini alacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:04
BİM'de satışa sunulacak termosun özellikleri ve fiyatı

Bim marketlerin 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki en dikkat çeken ürünlerden bir tanesi de termos oldu. Relax marka termos, özellikle yaz aylarında içeceklerin soğuk kalabilmesi için fazlasıyla kullanılmaktadır. Bim’de satılacak olan Relax Termos 2,5 litrelik sıvı hacmine sahip. Bim bu termosları ikili olarak satışa sunacak. Yani satın alan kişilerin 5 litrelik termosu olacak.

Ayrıca Bim’de satılan Relax Termosların çift duvar yalıtımı da bulunuyor. Bu yalıtım sayesinde içeceklerin soğuk veya sıcak kalması sağlanıyor. Bu termoslar içerisindeki sıvıyı 12 saate kadar sıcak tutabilmektedir.

Bim 1 Mayıs’ta Relax marka termosları 249 TL fiyatla satışa sunacak. Ayrıca Bonus, Maximum ve World kredi kartlarına 6 aya varan taksit imkanı sağlanacak. Relax marka termosların 2 senelik garantisi bulunuyor.

Relax marka termoslar piyasadaki en ünlü Cooker marka termoslarla aynı özelliklere sahip. Cooker termoslar çeşitli intenet sitelerinde 460 TL’den satılırken, RElax marka termos 1 Mayıs’ta Bim marketlerde 249 TL fiyatla raflarda olacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:04
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